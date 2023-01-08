"قاعدة رونالدو".. مانشستر يونايتد يحدد سقفًا للأجور
يبدو أن مانشستر يونايتد استفاد من تجربته مع كريستيانو رونالدو ويدرس اعتماد "قاعدة رونالدو" لضمان عدم دفع أجر لأي لاعب أعلى بكثير من زملائه داخل غرفة تبديل ملابس استاد أولد ترافورد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير حصري أنه سيتم تحديد سقف للرواتب بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وسيكون الحارس ديفيد دي خيا أول من يتضرر بذلك القرار.
وينتهي عقد الحارس الإسباني الذي يحصل على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع في الصيف المقبل، وقد تلقى عرضًا أقل بكثير "للموافقة عليه أو رفضه " بما يتماشى مع العقد الذي وقعه برونو فرنانديز الموسم الماضي.
ويعد موقف الراتب الجماعي الجديد لمانشستر يونايتد تغييرًا جذريًا من حقبة إد وودوارد عندما كان النادي يحطم هياكل الأجور لجلب لاعبين كبار مثل رونالدو.
وقد تعاقد مع لاعبين كبار، مثل: رافائيل فاران، وهاري ماغواير، وكاسيميرو، والآن، فرنانديز، جميعهم في نفس فئة الأجور (180 ألف جنيه إسترليني إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع)، مع عقوبات إذا فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وتكمن الفكرة بضم المزيد من اللاعبين على هذا المستوى من الأجور بدلًا من دفع 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا على النجوم الفردية.
وقال دي خيا، الذي يلعب في مانشستر يونايتد، منذ 2011، الأسبوع الماضي، إنه واثق من أن المحادثات للبقاء في النادي ستنتهي "بطريقة جيدة"، لكن لا شك أنه لا يتوقع أن يكسب أكثر من اللاعبين الآخرين في النادي.
ولوك شاو، الذي من المقرر أن ينتهي عقده، في العام 2024، سيُعرض عليه شروط مماثلة للحفاظ على العدالة.
ومع ذلك، سيواجه مانشستر يونايتد تحديًا أكبر في محاولة إقناع مهاجم إنجلترا ماركوس راشفورد بإعادة التوقيع في أولد ترافورد نظرًا لأن باريس سان جيرمان سيكون على استعداد لمضاعفة الأموال التي يحصل عليها في يونايتد.
ويتمتع راشفورد بفترة تألق حاليًا ويسجل العديد من الأهداف، ولكن مع انتهاء عقده أيضًا في غضون 18 شهرًا، يتردد قادة النادي في التعامل مع عقده بعيدًا عن باقي زملائه، مدركين تمامًا كيف تشتت روح الفريق في يونايتد بعد اعتزال السير أليكس فيرغسون في 2013 وتباينات لاحقة أكبر في الأجور بين لاعبي الفريق.
وقدرت فاتورة الأجور السنوية الأخيرة لمانشستر يونايتد بـ 228 مليون جنيه إسترليني، وهي أعلى فاتورة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتمكنوا من توفير 20 مليون جنيه إسترليني سنويًا من خلال إنهاء عقد كريستيانو رونالدو - الذي سمح له بالانضمام إلى نادي النصر السعودي - لكن لا يزال يتعين عليهم الانتباه إلى عدم الإخلال بقواعد اللعب المالي النظيف.