"قاعدة رونالدو".. مانشستر يونايتد يحدد سقفًا للأجور

وقد تعاقد مع لاعبين كبار، مثل: رافائيل فاران، وهاري ماغواير، وكاسيميرو، والآن، فرنانديز، جميعهم في نفس فئة الأجور (180 ألف جنيه إسترليني إلى 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع)، مع عقوبات إذا فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتكمن الفكرة بضم المزيد من اللاعبين على هذا المستوى من الأجور بدلًا من دفع 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا على النجوم الفردية.

وقال دي خيا، الذي يلعب في مانشستر يونايتد، منذ 2011، الأسبوع الماضي، إنه واثق من أن المحادثات للبقاء في النادي ستنتهي "بطريقة جيدة"، لكن لا شك أنه لا يتوقع أن يكسب أكثر من اللاعبين الآخرين في النادي.