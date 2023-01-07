من هو ريكاردو ريغوف مهندس صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر؟

لعب ريكاردو ريغوف الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو دورا مهما في انتقال "الدون" إلى النصر السعودي بعيدا عن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي.

وعندما وصل رونالدو إلى السعودية لاستكمال انتقاله إلى النصر، لم يكن مفاجئًا أن نراه يحيط به صديقه المقرب ريكاردو ريغوف.

وكان الثنائي لا ينفصلان تقريبًا منذ لقائه في عام 2003، مع وجود ريغوف المستمر في كل خطوة من مسيرة رونالدو المهنية، من الشاب المعجزة في سبورتنغ لشبونة إلى توقيع الأيقونة العالمية صفقة تحطيم الأرقام القياسية في السعودية.