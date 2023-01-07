من هو ريكاردو ريغوف مهندس صفقة انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر؟
لعب ريكاردو ريغوف الصديق المقرب من كريستيانو رونالدو دورا مهما في انتقال "الدون" إلى النصر السعودي بعيدا عن خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي.
وعندما وصل رونالدو إلى السعودية لاستكمال انتقاله إلى النصر، لم يكن مفاجئًا أن نراه يحيط به صديقه المقرب ريكاردو ريغوف.
وكان الثنائي لا ينفصلان تقريبًا منذ لقائه في عام 2003، مع وجود ريغوف المستمر في كل خطوة من مسيرة رونالدو المهنية، من الشاب المعجزة في سبورتنغ لشبونة إلى توقيع الأيقونة العالمية صفقة تحطيم الأرقام القياسية في السعودية.
وكان ريغوف مسؤولا عن تنظيم صفقة رونالدو المثيرة التي تبلغ 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا، حيث كان للصديق البالغ من العمر 43 عامًا حضورًا حيويًا في حياة النجم كصديق له ومدير شخصي له.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ريكاردو المشهور باسم "ريكي" يتم تصويره باستمرار ضمن فريق رونالدو طوال حياته المهنية.
وسواء كان ذلك عندما حصل النجم على الكرة الذهبية، أو ذهب في عطلة، وحتى ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي في كأس العالم؛ مما أثار انزعاج زملائه في الفريق.
وتمتد صداقة الثنائي إلى 20 عامًا بعد أن التقيا لأول مرة في عام 2003، وكان ريغوف قد تخلى عن حلمه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف في سن 21، عندما بدأ في ممارسة مهنته في مجال التسويق الرياضي.
وتعاقد مع شركة "نايكي" لرعاية مصالحهم في موطنه البرتغال، حيث التقى رجل العلاقات العامة الشاب رونالدو البالغ من العمر 16 عامًا في سبورتنغ لشبونة.
وكان لريغوف تأثير كبير في ضمان تكوين رونالدو علاقات وثيقة مع عملاق الملابس الرياضية، وأقنع الجناح المراهق بنجاح بتوقيع صفقة التمهيد مع نايكي، والتي أصبحت أكثر ربحًا منذ ذلك الحين.
واعترف ريغوف نفسه بأن الصفقة غيرت قواعد اللعبة بالنسبة لرونالدو ونايكي وله شخصيا.
وكتب ريغوف على حسابه في موقع "لينكدين": "بعد أن بدأت العمل لدى نايكي في سن 21 كان بمثابة حلم تحقق! ولم أكن أعرف أنه سيغير حياتي إلى الأبد! بعد عامين من البداية، وقعت مع أفضل لاعب على الإطلاق".
وأضاف: "لقد كان ذلك بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة بالنسبة إلى نايكي، وبالنسبة لي بشكل واضح بالنسبة لي! يا لها من رحلة رائعة كانت! 18 عامًا من العمل في مثل هذه الشركة العظيمة مع العديد من الزملاء الموهوبين واللاعبين والمدربين والوكلاء، إلخ".
وتابع: "تعلمت الكثير مع كل منهم. لقد ساعدني في الوصول إلى أفضل ما يمكنني من خلال الكثير من التفاني والعاطفة والعمل الجاد والمرونة والاتساق! لا يوجد خط نهاية".
علاقة وطيدة
نشر رونالدو بانتظام صورًا لريغوف جنبًا إلى جنب مع عائلته، ويتقاسم الوجبات معه ومع ابنه. كما وثقت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة رحلاته مع رونالدو، بما في ذلك زيارات لرؤية نجم UFC كونور مكغريغور والملاكم جينادي جولوفكين.
وعلى الرغم من كونه عنصرًا أساسيًا في حياة رونالدو بما في ذلك العمل كمصور في المناسبات الكبرى، وبما في ذلك وصوله إلى السعودية، فقد شارك ريغوف أيضًا صورًا من حياته الشخصية على إنستغرام.
وهو متزوج من مدوّنة الموضة كلوديا دينيس - حيث شوهدا وهما يرتديان قمصان رونالدو الرياضية على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما - ولديهما ابنة.
وحظي العمل العام لشركة ريغوف طوال مسيرته بالثناء، وكان المدير الرياضي الحالي في ليفربول جوليان وارد من بين أولئك الذين تحدثوا عنه باعتزاز. صادق وارد على المدير التنفيذي على LinkedIn في 2013، بعد أن عمل سابقًا في اتحاد كرة القدم البرتغالي بين عامي 2008 و2010.
كتب وارد: "ريكاردو محترف ذكي ومنظم أقام علاقات قوية مع المدربين واللاعبين والممارسين الذين يعملون في رياضة النخبة. ريكاردو لديه تقدير واضح لمتطلبات الرياضة الدولية والمحترفة. سمحت له معرفته بصناعة كرة القدم بتحديد ودعم كبار الرياضيين الذين يمثلون علامة نايكي التجارية".
خليفة مينديز
ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك"، كان مانشستر يونايتد ينظر إلى ريغوف بالمثل، حيث يُنظر إلى المدير الشخصي لرونالدو على أنه "فعال" لكن النادي يمتلك "القدرة على إقناع النجم بفعل الأشياء".
ومع ذلك، فإن امتداد دور ريغوف في حياة رونالدو قد أثار الآخرين بطريقة خاطئة، حيث كان وجوده مصدرًا للجدل خلال حملة البرتغال لكأس العالم في قطر.
وزُعم أن ريغوف له "تأثير مفرط" على النجم، وفقًا لتقارير في البرتغال، حيث لم يتمكن عدد من اللاعبين من "فهم سبب" انضمامه إلى الفريق.
وقيل إن المدير الشخصي لرونالدو يتقاسم المساحات المخصصة للاعبين، مع تساؤل البعض عن سبب وجوده دائمًا على مقربة من الفريق - بما في ذلك خلال أيام المباريات.
ومع ذلك، لطالما شوهد ريغوف في التشكيلة البرتغالية، حيث شارك في نجاحات رونالدو وخيبة الأمل مع المنتخب الوطني.
ومنذ ذلك الحين، شوهد ريغوف في الملعب في مناسبات عديدة، وأبرزها أنه أصبح أول من احتفل مع المهاجم عندما انتصرت البرتغال في نهائي يورو 2016، وهي مباراة أجبر فيها رونالدو على الخروج من الملعب بسبب إصابة.
وتطورت علاقته مع رونالدو أكثر بعد انفصاله عن الوكيل الخارق خورخي مينديز، الذي أشرف على تحركاته المالية الكبيرة طوال حياته المهنية.
وجاء الانقسام بعد خلاف مزعوم حول مقابلة رونالدو المثيرة للجدل مع بيرس مورغان، مع تسريع خروجه من مانشستر يونايتد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومثل مينديز، يُعتقد أن ريغوف نصح رونالدو بعدم إجراء المقابلة، التي كان يُنظر إليها على أنها أنهت أي آمال عالقة في الانضمام إلى فريق أوروبي كبير.
لكن ريغوف تقدم بدلا من ذلك لقيادة المفاوضات لانتقاله إلى النصر، ما زاد مشاركته في مسيرته الرياضية.
ومع انطلاق رونالدو في رحلة جديدة في السعودية، سيكون "اللاعب الفريد" بلا شك بجانب ريغوف في كل خطوة على الطريق لدعم الحياة الجديدة التي من المقرر أن يعيشها هو وعائلته في الشرق الأوسط.