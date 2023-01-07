نادي النصر يسجل كريستيانو رونالدو بعد مخالصة فينسنت أبوبكر

وشددت الصحيفة على أنه تمت مخالصة فينسنت أبوبكر أمس الجمعة قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى روشن السعودي.

وأشارت إلى أن عقوبة إيقاف رونالدو لمباراتين، نتيجة قرار انضباطي من اتحاد اللعبة الإنجليزي، بدأت قبل اللقاء، وستكون أولى مبارياته مع النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14، يوم 22 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك بالرياض.