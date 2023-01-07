نادي النصر يسجل كريستيانو رونالدو بعد مخالصة فينسنت أبوبكر
كشفت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة نادي النصر السعودي خالصت رسميا الكاميروني فينسنت أبوبكر وسجلت البرتغالي كريستيانو رونالدو بدلا منه، في قائمة الفريق الرسمية.
واتجهت إدارة نادي النصر للاستغناء عن أحد محترفي الفريق الأجانب (فينسنت أبوبكر)، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، من أجل تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة "العالمي".
وشددت الصحيفة على أنه تمت مخالصة فينسنت أبوبكر أمس الجمعة قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دورى روشن السعودي.
وأشارت إلى أن عقوبة إيقاف رونالدو لمباراتين، نتيجة قرار انضباطي من اتحاد اللعبة الإنجليزي، بدأت قبل اللقاء، وستكون أولى مبارياته مع النصر ضد الاتفاق في الجولة الـ14، يوم 22 يناير الجاري، على ملعب مرسول بارك بالرياض.
وكانت صحيفة "عكاظ" قد ذكرت أن فينسنت أبوبكر يمتلك عرضين أحدهما من مانشستر يونايتد والآخر من نادي فنربخشة التركي، ومن المحتمل أن يغادر فينسنت أبوبكر إلى النادي الانجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في كسب خدمات اللاعب.
وكان عقد فينسنت أبوبكر مع نادي النصر ينتهي في يونيو 2024، وقد انضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش.
وبدأ فينسنت أبوبكر صاحب الـ30 عاما، مسيرته مع نادي فالنسيان الفرنسي حتى انتقل لنادي لوريان في 2013 قبل أن ينضم لنادي بورتو.
وتبلغ القيمة السوقية لفينسنت أبوبكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق في 11 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا واحدا.
وتألق فينسنت أبوبكر مع منتخب الكاميرون في منافسات كأس العالم 2022 بقطر، حيث شارك في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.
وحقق النصر فوزا أمس السبت، أمام الطائي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع النصر رصيده إلى 29 نقطة ليحافظ على صدارته لجدول دوري المحترفين بفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.