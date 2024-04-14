بينها 3 أوروبية.. خمسة أندية تريد التعاقد مع رونالدو

4 أندية أخرى

ووفقًا للتقرير هناك بالفعل 3 أندية برتغالية عملاقة ولها تاريخ كبير ترغب في التعاقد مع رونالدو، هي: ناديه السابق سبورتنغ لشبونة حيث سيتمكن هناك من تحقيق حلم والدته التي أبدت من قبل رغبتها في رؤيته يرتدي قيمص سبورتنغ لشبونة مجددًا.

والنادي الثاني هو بورتو، عملاق الكرة البرتغالية والأوروبية، والذي كالَ مدربُه كونسيساو المديحَ لرونالدو حينما قال قبل أيام إنه يحمد الله على أنه عاش في زمن كريستيانو رونالدو.

وبنفيكا، عملاق كرة القدم البرتغالية الثالث: هو رابع الأندية التي ترغب في التعاقد مع رونالدو، ووفقًا للتقرير لن يفوت بنفيكا فرصة التعاقد مع رونالدو إذا كانت متاحة، ولن يترك غريميه بورتو وسبورتنغ لشبونة ينافسان عليها دون التنافس عليها هو الآخر.