على طريقة رونالدو.. فيليكس يسجل من مقصية مذهلة (فيديو)
سجل جواو فيليكس، نجم برشلونة، هدفا من مقصية رائعة على طريقة مواطنه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي.
وجاء هدف جواو فيليكس في شباك قادش بالدقيقة 36، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الجولة 31 للدوري الإسباني.
واستقبل فيليكس كرة عرضية حاول دفاع قادش تشتيتها لكنه قفز بشكل رائع ليسجلها بركلة مقصية مزدوجة، ذكّرت الجماهير بالهدف الرائع والأيقوني الذي سجله رونالدو من مقصية تاريخية أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في صيف 2018 بقميص ريال مدريد.
ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وقادش لديه 25 نقطة في المركز الثامن عشر.