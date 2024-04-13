على طريقة رونالدو.. فيليكس يسجل من مقصية مذهلة (فيديو)

واستقبل فيليكس كرة عرضية حاول دفاع قادش تشتيتها لكنه قفز بشكل رائع ليسجلها بركلة مقصية مزدوجة، ذكّرت الجماهير بالهدف الرائع والأيقوني الذي سجله رونالدو من مقصية تاريخية أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في صيف 2018 بقميص ريال مدريد.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وقادش لديه 25 نقطة في المركز الثامن عشر.