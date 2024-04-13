مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصر

قبل توقيع العقوبة.. تحرك جديد في أزمة رونالدو والبليهي

عبر كريستيانو رونالدو بعدها عن احترامه لكل الدول والثقافات

كشفت تقارير صحفية سعودية أزمة اعتداء كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي على علي البليهي مدافع الهلال، خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وشق الهلال طريقه إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتوج باللقب، لاحقا، بالفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي نهاية المباراة، دخل الثنائي علي البليهي ورونالدو في مشادة؛ إذ قام البرتغالي بضرب مدافع الهلال بالمرفق؛ ما كلفه بطاقة حمراء.

@eremsports طرد كريستيانو رونالدو بسبب البليهي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي بين #الهلال و #النصر #sportsontiktok ♬ الصوت الأصلي - إرم سبورت - Erem Sports

ووفق تقرير صحيفة الرياضية، فإن الحكم السعودي محمد الهويش دوّن في تقريره عن المباراة، أن طرد رونالدو يعود للسلوك المشين بسبب استخدام "القوة المفرطة" ضد علي البليهي.

وأظهرت فيديوهات أن البليهي دهس قدم رونالدو أولا، ثم ركله من الخلف، وهو أمر لم ينتبه إليه الحكم، أو تقنية الفيديو.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت إفادة كريستيانو رونالدو حول الواقعة، قبل أن يتم إعلان العقوبة بشكل رسمي.

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ووفقا للائحة، فإن عقوبة الطرد بسبب السلوك المشين هو الإيقاف مباراتين.

كان رونالدو قد عوقب بالإيقاف مباراة واحدة في الدوري السعودي، بسبب إشارة اعتبرتها لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم "إثارة للجماهير".

وعبر كريستيانو رونالدو بعدها عن احترامه لكل الدول والثقافات.

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