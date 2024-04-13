قبل توقيع العقوبة.. تحرك جديد في أزمة رونالدو والبليهي

كشفت تقارير صحفية سعودية أزمة اعتداء كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي على علي البليهي مدافع الهلال، خلال مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وشق الهلال طريقه إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على النصر بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتوج باللقب، لاحقا، بالفوز على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي نهاية المباراة، دخل الثنائي علي البليهي ورونالدو في مشادة؛ إذ قام البرتغالي بضرب مدافع الهلال بالمرفق؛ ما كلفه بطاقة حمراء.