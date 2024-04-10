"سقط في الفخ".. فيديو يظهر اعتداء البليهي على رونالدو أولا (شاهد)
مازالت أصداء طرد البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الهلال والنصر بنصف نهائي كأس السوبر السعودي تلقي بظلالها رغم حسم الأمور.
وتأهل الهلال لمواجهة الاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي بعد إقصاء النصر من نصف النهائي عقب التغلب عليه بهدفين لهدف واحد.
كان الاتحاد قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على الوحدة بنفس النتيجة.
ونشر الإعلامي السعودي المنتمي لنادي النصر عبد العزيز المريسل فيديو يظهر أن علي البليهي مدافع الهلال هو من بادر بالاعتداء على رونالدو في نهاية المباراة.
وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة، تلقى رونالدو بطاقة حمراء من الحكم السعودي عقب الاعتداء على البليهي وفقا لما أظهرته الكاميرات التلفزيونية.
لكن في الفيديو الذي نشره المريسل، يبدو أن البليهي هو من بدأ بالاعتداء حيث حاول تعطيل اللعب أولا ومع اندفاع رونالدو للحصول على الكرة قام بدهس قدمه ثم ركله من الخلف وهو ما رد عليه رونالدو بضربه بالمرفق وهي اللقطة التي عوقب عليها.
وفي فيديو آخر، يظهر أيضا اعتداء بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر على البليهي أثناء سقوطه أرضا، وهو الأمر الذي لم ينتبه له طاقم التحكيم خلال المباراة أو تقنية الفيديو.
وحسب التقارير، من المتوقع أن يتم إيقاف رونالدو مباراتين.