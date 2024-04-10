"سقط في الفخ".. فيديو يظهر اعتداء البليهي على رونالدو أولا (شاهد)

وفي فيديو آخر، يظهر أيضا اعتداء بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر على البليهي أثناء سقوطه أرضا، وهو الأمر الذي لم ينتبه له طاقم التحكيم خلال المباراة أو تقنية الفيديو.

وحسب التقارير، من المتوقع أن يتم إيقاف رونالدو مباراتين.