سبورت: إيمانول ألغواسيل مرشح لتدريب برشلونة

وجاء فوز ألغواسيل بالجائزة قبل أيام، وتزامن هذا مع تواجد خوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو وبيدري حيث لم يخفوا شغفهم بالمدرب.

وأشارت إلى أن لابورتا هنأ ألغواسيل وأخبره أنه يلعب كرة القدم التي يحبها، وهو ما قاله ديكو وبيدري.

وينتهي عقد ألغواسيل مع ريال سوسيداد بنهاية الموسم المقبل، في يونيو 2025، لكن "سبورت" أوضحت أن المدرب سعيد جدًا في ريال سوسيداد، لكنه يعلم أن لا شيء يدوم إلى الأبد.