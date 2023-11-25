ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فايكانو
ظفر برشلونة بنقطة واحدة في التعادل 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بهدف عكسي سجله فلوريان لوغون.
يحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد ثاني الترتيب
وتفوق رايو على برشلونة خلال الشوط الأول قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39 بتسديدة بعيدة المدى أطلقها لاعب الوسط أوناي لوبيز ببراعة إلى داخل الشباك.
وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني وأدرك التعادل بخطأ لوغون مدافع رايو فايكانو الذي وضع الكرة في شباكه في محاولة لإبعاد كرة عرضية في الدقيقة 82.
ويحتل برشلونة حامل اللقب المركز الثالث برصيد 31 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد ثاني الترتيب الذي يلعب أمام قادش غدا الأحد وثلاث نقاط خلف المتصدر جيرونا الذي يحل ضيفا على أتلتيك بعد غد الإثنين.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني: