ترتيب الدوري الإسباني: برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام رايو فايكانو

وتفوق رايو على برشلونة خلال الشوط الأول قبل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39 بتسديدة بعيدة المدى أطلقها لاعب الوسط أوناي لوبيز ببراعة إلى داخل الشباك.

وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني وأدرك التعادل بخطأ لوغون مدافع رايو فايكانو الذي وضع الكرة في شباكه في محاولة لإبعاد كرة عرضية في الدقيقة 82.