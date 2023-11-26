لماذا لم يتدخل الـVAR في لقطة سقوط رافينيا خلال مباراة برشلونة ورايو فاليكانو؟
كشفت تقارير صحفية سر عدم تدخل حكام تقنية الفيديو الـVAR في لقطة العرقلة التي تعرَّض لها رافينيا، نجم برشلونة، في الدقائق الأخيرة من مواجهة رايو فاليكانو، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
ولم يحتسب حكم المباراة، خوسيه لويس مونويرا، ركلة جزاء لصالح رافينيا في الوقت بدل الضائع، بعد تدخل من إسبينو، مدافع رايو فاليكانو.
وكان الخبير التحكيمي الإسباني، إدواردو إيتورالدي غونزاليس، قال عقب المباراة إن برشلونة كان يستحق ركلة جزاء خلال التعادل بهدف لمثله مع رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الليغا، في معقل الأخير "تيريزا ريفيرو".
فيما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلًا عن مصادر قامت باستشارتها حول اللقطة الجدلية، إن "تقنية حكم الفيديو (VAR) تتدخل فقط إذا كان هناك خطأ واضح لم ينتبه له الحكم، أي يكون الإجراء واضحًا، وقتئذ يتدخل حكم تقنية الفيديو وينبه حكم الساحة بأنه وقع في خطأ في قراره، ومن ثم يترك الأمر لحكم الساحة هو من له القرار الأخير، الاستجابة لغرفة الفيديو أو الاستمرار على قراره".
فيما أوضح حساب "ArchivoVAR" عبر منصة "إكس"، أن "لقطة رافينيا ليست ضربة جزاء، لأن نجم برشلونة لم يكن يمتلك الكرة، ولأنه كذلك لم يكن يستطيع السيطرة عليها، بالتالي فإن الضربة التي تلقاها في ساقه لم تؤثر على الكرة ولا على الهجمة، ولأن الاحتكاك لم يكن عنيفاً بشكل خاص سمح الـVAR باستمرار اللعب".
من جانبه، انتقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالح رافينيا، قائلًا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كان لدينا ركلة جزاء لرافينيا، إنها واضحة للغاية، رأيت اللقطة والجميع قال لي إنها صحيحة، نتضرر من هذه القرارات، ولكن هذا ليس السبب للتعادل، تعادلنا لأننا لم نكن في أفضل مستوى لدينا في الشوط الأول، ونستطيع أن نعود مرة أخرى للمنافسة على الدوري، هناك المزيد من الوقت".
وفشل برشلونة في الفوز على رايو فاليكانو للمباراة الخامسة على التوالي في جميع البطولات.
التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة الـ31 في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن جيرونا المتصدر، كما ارتفع رصيد رايو للنقطة الـ 19 في المركز الثامن.