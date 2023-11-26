لماذا لم يتدخل الـVAR في لقطة سقوط رافينيا خلال مباراة برشلونة ورايو فاليكانو؟

كشفت تقارير صحفية سر عدم تدخل حكام تقنية الفيديو الـVAR في لقطة العرقلة التي تعرَّض لها رافينيا، نجم برشلونة، في الدقائق الأخيرة من مواجهة رايو فاليكانو، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

ولم يحتسب حكم المباراة، خوسيه لويس مونويرا، ركلة جزاء لصالح رافينيا في الوقت بدل الضائع، بعد تدخل من إسبينو، مدافع رايو فاليكانو.