ولاية جديدة.. إنفانتينو رئيسا للفيفا حتى 2027

أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لولايدة جديدة حتى 2027 بالتزكية خلال كونغرس الفيفا رقم 73 المقام حاليا في رواندا.

ونال إنفانتينو منصبه دون منافسة هذه المرة، حيث لم يترشح أي شخص آخر لرئاسة الفيفا.

وتولى إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة العام 2016 بعدما شغل منصب أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعدة سنوات.

وقال إنفانتينو عقب إعلان فوزه رئيسا للفيفا بالتزكية: "رئاسة الفيفا شرف كبير لي وأعد بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم، أتمنى أن تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايتي الجديدة".