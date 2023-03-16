ولاية جديدة.. إنفانتينو رئيسا للفيفا حتى 2027
أعيد انتخاب السويسري جياني إنفانتينو، رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لولايدة جديدة حتى 2027 بالتزكية خلال كونغرس الفيفا رقم 73 المقام حاليا في رواندا.
ونال إنفانتينو منصبه دون منافسة هذه المرة، حيث لم يترشح أي شخص آخر لرئاسة الفيفا.
وتولى إنفانتينو رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأول مرة العام 2016 بعدما شغل منصب أمين عام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لعدة سنوات.
وقال إنفانتينو عقب إعلان فوزه رئيسا للفيفا بالتزكية: "رئاسة الفيفا شرف كبير لي وأعد بمواصلة خدمة كرة القدم حول العالم، أتمنى أن تتواصل الجهود الجماعية لتوحيد العالم خلال فترة ولايتي الجديدة".
وقبل إعلان إعادة انتخابه رئيسا للفيفا، وعد إنفانتينو في كلمة أمام كونغرس الفيفا بتقديم كأس عالم تاريخية عام 2026 بمشاركة 48 منتخبا وبعدد أكبر من المباريات.
وقال إنفانتينو :"إن "كأس العالم للأندية" ستقام كل 4 سنوات اعتبارا من 2025 بمشاركة أفضل الفرق، كما سنقدم أفضل كأس عالم للسيدات هذا العام ونعد بتوفير مزيد من الدعم".
وعن تقنية حكم الفيديو التي لازالت تثير جدلا :"نحن بصدد تقديم نظام حكم فيديو مساعد جديد بكلفة مالية تناسب جميع الدول، واختبار قانون جديد لحالات التسلل".
من جانبه، كشف آرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مشروع لإنشاء أكاديميات في جميع أنحاء العالم بخطة تهدف إلى وجود أكاديمية في كل دولة بحلول عام 2026.