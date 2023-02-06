كونتي يفاجئ هاري كين باتصال هاتفي لتهنئته برقمه القياسي مع توتنهام (صور)

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه بمجرد دخوله غرفة الملابس عقب المباراة تلقى كين اتصالًا من كونتي الذي يقضي فترة تعافيه في بلاده إيطاليا عقب جراحة لاستئصال المرارة لتهنئته بالفوز وتصدر قائمة هدافي توتنهام عبر التاريخ.

ورغم أن هذه المكالمة كانت سرية، لكن كاميرات شبكة "سكاي سبورتس" كانت حاضرة لالتقاط اللحظة.

نجح توتنهام في الإطاحة بالبطل الحالي دون مدربه كونتي، حيث لا يزال يتعافى في تورينو، بعد خضوعه لجراحة، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن عانى من آلام شديدة في البطن.

ثم أكد توتنهام أن مديره الفني يعاني من التهاب في المرارة التي تم استئصالها بالفعل، الأسبوع الماضي، ليقود مساعده كريستيان ستيليني الفريق في غيابه.

وكان توتنهام قد تقدم بهدفين في ضيافة مانشستر سيتي، قبل أسبوعين، قبل أن ينهار ويخسر 4-2 في الدوري أيضًا، لكن هذه المرة صمد بقوة رغم طرد لاعبه كريستيان روميلو قرب النهاية.

وأرسل كين تسديدة قوية تجاوزت الحارس البرازيلي إيدرسون واستقرت في الزاوية السفلية للمرمى.