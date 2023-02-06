كونتي يفاجئ هاري كين باتصال هاتفي لتهنئته برقمه القياسي مع توتنهام (صور)
فاجأ أنطونيو كونتي المدير الفني لتوتنهام هوتسبير مهاجمه هاري كين باتصال هاتفي من إيطاليا، حيث يتعافى من جراحة خضع لها مؤخرًا ليهنئه على تحطيم الرقم القياسي لهداف النادي اللندني بهدفه في مرمى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الوحيد في المباراة التي شهدت فوز توتنهام على سيتي، حيث سجل هدفه 267 مع النادي في كافة المسابقات ليتفوق على جيمي جريفيز كأفضل هداف للنادي على الإطلاق، لكن هدفه في سيتي يحمل رقم 200 له في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه بمجرد دخوله غرفة الملابس عقب المباراة تلقى كين اتصالًا من كونتي الذي يقضي فترة تعافيه في بلاده إيطاليا عقب جراحة لاستئصال المرارة لتهنئته بالفوز وتصدر قائمة هدافي توتنهام عبر التاريخ.
ورغم أن هذه المكالمة كانت سرية، لكن كاميرات شبكة "سكاي سبورتس" كانت حاضرة لالتقاط اللحظة.
نجح توتنهام في الإطاحة بالبطل الحالي دون مدربه كونتي، حيث لا يزال يتعافى في تورينو، بعد خضوعه لجراحة، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن عانى من آلام شديدة في البطن.
ثم أكد توتنهام أن مديره الفني يعاني من التهاب في المرارة التي تم استئصالها بالفعل، الأسبوع الماضي، ليقود مساعده كريستيان ستيليني الفريق في غيابه.
وكان توتنهام قد تقدم بهدفين في ضيافة مانشستر سيتي، قبل أسبوعين، قبل أن ينهار ويخسر 4-2 في الدوري أيضًا، لكن هذه المرة صمد بقوة رغم طرد لاعبه كريستيان روميلو قرب النهاية.
وأرسل كين تسديدة قوية تجاوزت الحارس البرازيلي إيدرسون واستقرت في الزاوية السفلية للمرمى.
قال كين عقب المباراة: "من الصعب أن أصف شعوري بالكلمات، أنا سعيد للغاية بالفوز، لقد عملنا بجدية للحفاظ على نظافة شباكنا، وكان من الرائع فعل ذلك أمام الجماهير، إنه شعور رائع، وعندما بدأت اللعب بانتظام لم يكن في مخيلتي حتى تسجيل 200 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولدي بضع سنوات أخرى، لذا أتمنى أن يكون هناك المزيد في المستقبل".
وأصبح كين قائد المنتخب الإنجليزي، البالغ من العمر 29 عامًا، ثالث لاعب يسجل 200 هدف منذ انطلاق دوري الأضواء العام 1992، حيث سجل واين روني أسطورة مانشستر يونايتد 208 أهداف، وآلان شيرر هو هداف المسابقة برصيد 260 هدفًا.