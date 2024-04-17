أهداف مباراة العين والهلال (فيديو)
تقدم سفيان رحيمي لاعب نادي العين الإماراتي بهدف في شباك الهلال السعودي، خلال مباراة الفريقين في ذهاب نصف دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.
وخلال المباراة التي تقام على ملعب ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، تقدم سفيان رحيمي للعين بعد مرور 6 دقائق فقط من المباراة.
واستغل رحيمي خطأ دفاع الهلال لينفرد بمرمى محمد العويس ويودع الكرة في الشباك.
وكان من المقرر أن تقام المباراة أمس الثلاثاء على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي، ولكن تم تأجيلها بسبب الظروف الجوية السيئة.
وكان المركز الإماراتي للأرصاد أعلن تعرض البلاد لأمطار غزيرة وسحب ركامية على المناطق الساحلية تتحرك باتجاه المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها البرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.
ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه.