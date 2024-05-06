وجهه يبدو متأثرًا.. أول ظهور للمغربي برقوق بعد الاعتداء عليه (صورة)
طمأن المغربي أيمن برقوق لاعب هيرتا برلين متابعيه بعد تعرضه لهجوم مروع في ملهى ليلي ونقله إلى المستشفى.
ونشر أيمن برقوق صورة له على "ستوري" في موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت على وجهه أثار الضربات التي تعرض لها ووضع ضمادة على أنفه.
وكتب لاعب هيرتا برلين: "الحمد لله أنا بخير، شكرا على تمنياتكم لي بالشفاء".
وقبل أيام تعرض أيمن برقوق البالغ من العمر 25 عاما لهجوم مروع في ملهى ليلي في العاصمة الألمانية قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.
وخضع أيمن برقوق لعملية جراحية ومن المرجح أن يغيب عن بقية الموسم حيث يتعافى من الحادث المؤلم.
وقال هيرتا برلين في بيان: "شعرنا بالفزع عندما علمنا أن أيمن برقوق تعرض لهجوم جسدي في ملهى ليلي".
وأضاف: "برقوق أجرى عملية جراحية ناجحة، لكن لن يكون متاحًا في الوقت الحالي، نتمنى لك الشفاء العاجل يا أيمن، نحن نفكر فيك".
وانضم أيمن برقوق إلى هيرتا برلين على سبيل الإعارة في يناير من نادي ماينز حتى 30 يونيو المقبل.
وبدأ برقوق مسيرته المهنية في آينتراخت فرانكفورت موسم 2016/2017، وسجل للفريق أربعة أهداف وصنع ستة في 64 مباراة، وفاز معه بلقب في كل من الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.
وغادر اللاعب المغربي آينتراخت فرانكفورت عام 2022 إلى ماينز.