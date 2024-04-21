ماكس فرستابن يفكر في الانضمام إلى مرسيدس

قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، إن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات يتمتع بالكثير من الوعي؛ لذا فإنه ربما يفكر في الانتقال إلى المنافس مرسيدس، رغم أن فريقه حاليا يملك أسرع سيارة في البطولة.

وترددت تكهنات في وقت سابق من العام الحالي عن إمكانية أن يترك السائق الهولندي (26 عاما) بطل العالم الحالي بعد مزاعم بأن رئيس رد بول كريستيان هورنر أساء التصرف تجاه موظفة في الفريق، وهو الأمر الذي بُرئ منه لاحقا، رغم أن هذه المزاعم أثارت شائعات عن وجود انقسامات داخل الفريق.

وسيكون لدى مرسيدس بطل العالم سابقا مكان شاغر، في ظل انتقال البريطاني المخضرم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات إلى فريق فيراري في نهاية الموسم الحالي.