ماكس فرستابن يفكر في الانضمام إلى مرسيدس
قال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، إن الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم ثلاث مرات يتمتع بالكثير من الوعي؛ لذا فإنه ربما يفكر في الانتقال إلى المنافس مرسيدس، رغم أن فريقه حاليا يملك أسرع سيارة في البطولة.
وترددت تكهنات في وقت سابق من العام الحالي عن إمكانية أن يترك السائق الهولندي (26 عاما) بطل العالم الحالي بعد مزاعم بأن رئيس رد بول كريستيان هورنر أساء التصرف تجاه موظفة في الفريق، وهو الأمر الذي بُرئ منه لاحقا، رغم أن هذه المزاعم أثارت شائعات عن وجود انقسامات داخل الفريق.
وسيكون لدى مرسيدس بطل العالم سابقا مكان شاغر، في ظل انتقال البريطاني المخضرم لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات إلى فريق فيراري في نهاية الموسم الحالي.
وقال فولف بعد سباق جائزة الصين الكبرة: "هناك العديد من العوامل التي تلعب دورا في انتقال أي سائق، وبالتأكيد عند النظر إلى الأمر من وجهة النظر الأكثر عقلانية يمكن القول إنها أسرف سيارة بيد السائق الأسرع".
وأضاف: "لكني لا أعتقد أن هذا هو السبب الوحيد لبقائك في مكانك.. ربما يتمتع بعض الأشخاص بالمزيد من الوعي مما يجعلهم يأخذون عوامل أخرى في الاعتبار أيضا، أعتقد أن ماكس يتمتع بهذا الوعي".
وفاز رد بول في 21 من أصل 22 سباقا في الموسم الماضي مع السيارة الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة.
وفاز نجم الفريق بسباق اليوم الأحد في شنغهاي بعد انطلاقه من المركز الأول، ليحقق فوزه الرابع في خمسة سباقات هذا العام.
وقال فولف، إن مرسيدس أجرى محادثات مع العديد من السائقين بشأن مقعد السباق الشاغر العام المقبل.
وأضاف فولف: "أما بالنسبة لماكس، لا، لم نصل إلى مرحلة مناقشة السنوات أو ما شابه".
ووصف هورنر سائق فريقه فرستابن بأنه رجل يقود "على كوكب آخر" بعد سباق جائزة الصين الكبرى.
وقال للصحفيين ردًّا على تصريحات فولف: "في نهاية الأمر، نعلم أن فرستابن لديه عقد حتى نهاية عام 2028".
وأضاف: "لا أعتقد أن مشاكل توتو تكمن في سائقيه، أعتقد أن لديه عناصر أخرى يحتاج إلى التركيز عليها بدلا من التركيز على السائقين غير المتوفرين".
وقال رئيس مرسيدس إنه يشعر أن فريقه سيقدم عرضا قويا جدا اعتبارا من عام 2026 عندما تُطبق اللوائح الجديدة المتعلقة بهيكل ومحرك السيارة.
وقال فولف: "لو كنت مكان ماكس، لبقيت في رد بول في عام 2025، لكني لست ماكس، لكن هناك جوانب أخرى أيضا".