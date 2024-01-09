ناصر الخليفي: أريد بقاء مبابي.. إنه قلب مشروع باريس سان جيرمان
تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، الذي أصبح لاعبا حرا في الفترة الحالية ويمكنه التفاوض مع أي فريق يريده، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
عقد مبابي ينتهي في صيف 2024 ويمكنه التفاوض مع أي فريق منذ بداية يناير الجاري، على أن ينتقل إليه في الصيف المقبل.
وقال الخليفي، في حوار مع إذاعة "Rothen s'enflamme" الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "سأعيد قول هذا الأمر، ما أرغبه وأريده هو بقاء مبابي، بالنسبة لي فهو اللاعب الأفضل في العالم، وبالنسبة لي كذلك فباريس سان جيرمان هو النادي الأفضل بالنسبة له، قمنا بمنحه كل شيء يريده رياضياً وقمنا ببناء مشروع هو مركزه، يتمحور حوله، آمل بقاءه".
ومن المقرر أن تذاع باقي المقابلة مع رئيس باريس سان جيرمان في وقت لاحق اليوم.
وازداد الجدل في الأيام الماضية بشأن مستقبل مبابي، خاصة في ظل ما تردد عن تقديم ريال مدريد عرضا لضم اللاعب.
ولكن ممثلي مبابي أصدروا بيانا نشرته شبكة "راديو مونت كارلو"، مؤخرا، جاء فيه: "لا يوجد أي اتفاق بشأن مستقبل كيليان، خاصة أنه لا توجد مناقشات بشأن هذا الموضوع حاليا".
وأشار البيان إلى أن مبابي لن يتأثر بأي ضغوط من وسائل الإعلام بشأن حسم قراره المتعلق بمستقبله.
وكانت شبكة "ذا أتلتيك" قد أوضحت، يوم الأحد الماضي، وفقا لمصادرها، أن مبابي أخبر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد برغبته اللعب في صفوف "الميرنغي"، وذلك في اتصال مباشر بينهما.
وحسب الشبكة، فريال مدريد والمهاجم البالغ من العمر 25 عاما يدركان أن المقابل الذي يحصل عليه مبابي في باريس سان جيرمان لن يكون نفسه في ريال مدريد.
وارتبط مبابي كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد وأبرزها في صيف موسم 2022 عندما كان قريبا جدا من التوقيع للنادي الملكي، لولا تدخل إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي؛ من أجل الضغط عليه للبقاء في فرنسا لأسباب لها علاقة بكأس العالم الذي أقيم في قطر.