ناصر الخليفي: أريد بقاء مبابي.. إنه قلب مشروع باريس سان جيرمان

تحدث ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، الذي أصبح لاعبا حرا في الفترة الحالية ويمكنه التفاوض مع أي فريق يريده، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

عقد مبابي ينتهي في صيف 2024 ويمكنه التفاوض مع أي فريق منذ بداية يناير الجاري، على أن ينتقل إليه في الصيف المقبل.

وقال الخليفي، في حوار مع إذاعة "Rothen s'enflamme" الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "سأعيد قول هذا الأمر، ما أرغبه وأريده هو بقاء مبابي، بالنسبة لي فهو اللاعب الأفضل في العالم، وبالنسبة لي كذلك فباريس سان جيرمان هو النادي الأفضل بالنسبة له، قمنا بمنحه كل شيء يريده رياضياً وقمنا ببناء مشروع هو مركزه، يتمحور حوله، آمل بقاءه".