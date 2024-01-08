تعليق باريس سان جيرمان على تقارير اتفاق مبابي مع ريال مدريد
كشفت إذاعة "RMC" الفرنسية عن رد مسؤولي باريس سان جيرمان على التقارير التي ربطت لاعب الفريق كيليان مبابي، بإتمام اتفاقه مع ريال مدريد.
عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، ويحيط الغموض بمستقبله، في ظل رغبة النادي الفرنسي في تجديد عقده، بينما يقترن اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.
وكان موقع "فوت ميركاتو"، قال إن مبابي وريال مدريد توصلا إلى اتفاق يقضي بانضمام اللاعب الفرنسي إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس.
فيما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هذا الاتفاق "وضع حدًّا لقضية ظلت محل جدل منذ عام 2017".
وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية في الاتفاق بين مبابي والريال.
وقالت الإذاعة الفرنسية الشهيرة، اليوم الإثنين، إنهم في باريس سان جيرمان يؤكدون عدم إبلاغهم بأي قرار اتخذه كيليان مبابي.
وأضاف التقرير: "باريس سان جيرمان كان وما زال ينتظر قرار اللاعب الحر بالتوقيع لمن يشاء حاليًّا".
وتابع: "داخل النادي الباريسي يتابعون الموضوع باهتمام وحرص شديدين بالخصوص لكثرة الأخبار المتداولة بخصوصه في الساعات الأخيرة، إذ قالت صحيفة (التايمز) البريطانية إن مبابي رفض أن يلتزم بالحد المالي الذي وضعه ريال مدريد، وإنه يرغب بأن يأخذ كل وقته ليقرر مصيره دون وضع تاريخ محدد لقراره، وكي يدرس كل الخيارات المطروحة لديه بما فيها أندية الدوري الإنجليزي".
وأشارت الإذاعة: "في سان جيرمان يؤكدون بكل الأحوال عدم علمهم بأي قرار اتخذه اللاعب بأي تجاه كان (من تجديد أو خروج)".
واختتم التقرير: "محيط اللاعب يواصل الصمت المطبق بخصوص مستقبله، وباريس سان جيرمان سيعود لخوض مبارياته، الأحد المقبل، فهل سيكون مسلسله انتهى؟ لا يوجد بوادر لأن يكون كذلك".
يذكر أن مبابي صاحب الـ25 عامًا انضم إلى باريس في صيف 2017 قادمًا من موناكو، وهو الهداف التاريخي للنادي الباريسي برصيد 237 هدفًا.
ومنذ بداية الموسم الحالي شارك مبابي في 24 مباراة مع سان جيرمان بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 3 أهداف.