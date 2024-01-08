تعليق باريس سان جيرمان على تقارير اتفاق مبابي مع ريال مدريد

كشفت إذاعة "RMC" الفرنسية عن رد مسؤولي باريس سان جيرمان على التقارير التي ربطت لاعب الفريق كيليان مبابي، بإتمام اتفاقه مع ريال مدريد.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، ويحيط الغموض بمستقبله، في ظل رغبة النادي الفرنسي في تجديد عقده، بينما يقترن اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد.

وكان موقع "فوت ميركاتو"، قال إن مبابي وريال مدريد توصلا إلى اتفاق يقضي بانضمام اللاعب الفرنسي إلى قلعة "سانتياغو برنابيو" في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس.

فيما أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن هذا الاتفاق "وضع حدًّا لقضية ظلت محل جدل منذ عام 2017".

وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية في الاتفاق بين مبابي والريال.