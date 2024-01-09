التشكيل المتوقع لريال مدريد في حال انضمام مبابي (إنفوغرافيك)

واستمر الفرنسي تشواميني في اللعب كقلب دفاع في خطة ذا صن على أن ينتقل دافيد ألابا إلى مركز الظهير الأيسر بشكل ثابت.

لكن مع نجاح ريال مدريد في خطة 4/4/2 الحالية التي شهدت توظيفًا مثاليًّا لجود بيلينغهام لا يبدو أنه سيكون سهلًا على المدرب كارلو أنشيلوتي تغييرها حتى مع انضمام مبابي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالآتي في حال انضمام المهاجم الفرنسي..

كورتوا

كارفخال، روديغر، ميليتاو، ميندي أو (ألفونسو ديفيز حال انضمامه)

فالفيردي، تشواميني، كامافينغا أو (كروس)

بيلينغهام

فينيسيوس ، مبابي