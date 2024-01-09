التشكيل المتوقع لريال مدريد في حال انضمام مبابي (إنفوغرافيك)
تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن الشكل المتوقع لتشكيل نادي ريال مدريد الإسباني في حال انضمام كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.
وكشفت تقارير فرنسية أمس الاثنين أن هناك اتفاقًا بين مبابي وريال مدريد.
ورغم تضارب الأنباء حول الصفقة يبقى انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد أقوى من بقائه مع باريس سان جيرمان وفقًا لصحيفة ذا أتلتيك البريطانية.
ونشرت صحيفة ذا صن تشكيلين لريال مدريد الموسم القادم في حال انضمام كيليان مبابي تضمَّنا تغيير خطة الفريق الحالية من 4/4/2 إلى 4/3/3.
التشكيل الأول بعودة جود بيلينغهام ليكون لاعبًا ثالثًا في خطة الوسط مع لعب مبابي رأس حربة صريحًا ومن خلفه فينيسيوس جونيور ورودريغو غوس.
والتشكيل الثاني تضمَّن صفقة أخرى محتملة لريال مدريد هي لاعب خط الوسط برونو غيماريش نجم نيوكاسل الذي وضعته كلاعب خط وسط أيضًا في التشكيل ذاته.
واستمر الفرنسي تشواميني في اللعب كقلب دفاع في خطة ذا صن على أن ينتقل دافيد ألابا إلى مركز الظهير الأيسر بشكل ثابت.
لكن مع نجاح ريال مدريد في خطة 4/4/2 الحالية التي شهدت توظيفًا مثاليًّا لجود بيلينغهام لا يبدو أنه سيكون سهلًا على المدرب كارلو أنشيلوتي تغييرها حتى مع انضمام مبابي.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ريال مدريد كالآتي في حال انضمام المهاجم الفرنسي..
كورتوا
كارفخال، روديغر، ميليتاو، ميندي أو (ألفونسو ديفيز حال انضمامه)
فالفيردي، تشواميني، كامافينغا أو (كروس)
بيلينغهام
فينيسيوس ، مبابي