انقسام في مانشستر يونايتد حول تجديد عقد دي خيا

كشفت صحيفة "ميرور" عن وجود انقسام في مانشستر يونايتد حول تجديد عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وارتكب دي خيا خطأ جديدا، أمس الأحد، في مباراة مانشستر يونايتد وويستهام عندما فشل في التصدي لكرة ذكية من النجم الجزائري سعيد بن رحمة ليخسر اليونايتد 0/1، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودعم المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد علنا ​​دي خيا بعد خطئه الذي زاد المنافسة على المركزين الثالث والرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن "ميرور" ذكرت أن كبار الشخصيات في مانشستر يونايتد لديهم تحفظات على دي خيا الذي انضم لأولد ترافورد صيف عام 2011.