انقسام في مانشستر يونايتد حول تجديد عقد دي خيا
كشفت صحيفة "ميرور" عن وجود انقسام في مانشستر يونايتد حول تجديد عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.
وارتكب دي خيا خطأ جديدا، أمس الأحد، في مباراة مانشستر يونايتد وويستهام عندما فشل في التصدي لكرة ذكية من النجم الجزائري سعيد بن رحمة ليخسر اليونايتد 0/1، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ودعم المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد علنا دي خيا بعد خطئه الذي زاد المنافسة على المركزين الثالث والرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن "ميرور" ذكرت أن كبار الشخصيات في مانشستر يونايتد لديهم تحفظات على دي خيا الذي انضم لأولد ترافورد صيف عام 2011.
وبعد 12 عامًا من انضمامه لمانشستر يونايتد وخوض 540 مباراة، وحفاظه على نظافة الشباك في 188 مباراة، وهو رقم قياسي في النادي، متجاوزا الرقم القياسي الذي سجله بيتر شمايكل، تأكد مكان دي خيا في تاريخ يونايتد.
لكن بعد أن ارتكب أخطاء فادحة أدت بشكل مباشر إلى تلقي الأهداف هذا الموسم، بما في ذلك خطأ يوم الأحد الذي عرّض آمال مانشستر يونايتد لخطر عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أصبح وضع دي خيا تحت تهديد حقيقي كما ذكرت الصحيفة.
وفي الوقت الذي اتحد فيه تين هاغ ولاعبو مانشستر يونايتد، رافضين إلقاء اللوم على دي خيا، لم يكن آخرون متسامحين للغاية مع الحارس الإسباني.
وسبق أن ارتكب دي خيا أخطاء مكلفة ضد برايتون وإشبيلية هذا الموسم؛ الأمر الذي كلف مانشستر يونايتد فرصة التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.
وينتهي عقد دي خيا في أولد ترافورد بنهاية الموسم الحالي، ويجري مانشستر يونايتد حاليًا محادثات معه حول توقيع عقد جديد، ولكن فقط إذا كان على استعداد لتخفيض كبير على راتبه الحالي، حيث يحصل الحارس على 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
ويريد مانشستر يونايتد أن يقبل دي خيا عقدًا جديدًا يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ولكن بعد آخر خطا للحارس الإسباني، يتساءل البعض داخل النادي عن الحكمة من تجديد عقده، حتى بشروط مخفضة كما ذكرت "ميرور".
ومن المعروف أن تين هاغ يريد حارسًا قادرًا على لعب الكرة بقدميه، وهو ما لا يوجد في ديا خيا، ولهذا السبب لم يعد دي خيا يلعب مع المنتخب الإسباني وفقا للصحيفة.
ويدرك تين هاغ تأثير أليسون وإيدرسون في ليفربول ومانشستر سيتي، ويعرف أنه يحتاج إلى حارس مماثل لهما إذا أراد مانشستر يونايتد التحدي على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.
ومن بين البدائل المحتملة لدي خيا، البالغ من العمر 32 عاما، ديفيد رايا حارس برينتفورد، وديوغو كوستا لاعب بورتو، الذي بات مؤخرًا الحارس الأول للبرتغال.
وذكرت "ميرور" أنه يمكن القول إن دي خيا احتفظ بمكانه في مانشستر يونايتد فقط بسبب عدم وجود حارس احتياطي على مستوى عالٍ.