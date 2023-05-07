سعيد بن رحمة يسجل بعد خطأ قاتل من دي خيا (فيديو)

سجل النجم الجزائري سعيد بن رحمة نجم ويستهام هدفا قاتلا في شباك الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلاعب بن رحمة بمدافعي ومانشستر يونايتد قبل أن يسجل كرة قاتلة وذكرة في شباك دي خيا في الدقيقة 27.