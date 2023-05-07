سعيد بن رحمة يسجل بعد خطأ قاتل من دي خيا (فيديو)
بن رحمة تلاعب بمدافعي ومانشستر يونايتد قبل أن يسجل كرة قاتلة وذكرة في شباك دي خيا.
سجل النجم الجزائري سعيد بن رحمة نجم ويستهام هدفا قاتلا في شباك الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتلاعب بن رحمة بمدافعي ومانشستر يونايتد قبل أن يسجل كرة قاتلة وذكرة في شباك دي خيا في الدقيقة 27.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي ويملك 63 نقطة من 33 مباراة ويأتي ويستهام في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة من 34 مباراة.
وسجل سعيد بن رحمة الهدف العاشر في المباراة الـ47 مع ويستهام الموسم الحالي في مختلف المسابقات.