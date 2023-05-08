تين هاغ يدافع عن دي خيا بعد خطئه الفادح في خسارة مانشستر يونايتد أمام وست هام

دافع إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عن حارسه ديفيد دي خيا وقال إنه "يثق فيه بشكل كامل، رغم أنه ارتكب خطأً فادحًا كلف ناديه الخسارة 1-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد".

وسمح دي خيا لتسديدة تبدو ضعيفة من سعيد بن رحمة في دخول مرماه، ليخسر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في الدوري. وبقي يونايتد رابعًا متقدمًا بنقطة واحدة على ليفربول خامس الترتيب الذي خاض مباراة إضافية.

وقال تين هاغ، إنه يتمنى أن يمدد الحارس البالغ عمره 32 عامًا عقده مع النادي إذ يرتبط بعقد حتى الصيف المقبل.