تين هاغ يدافع عن دي خيا بعد خطئه الفادح في خسارة مانشستر يونايتد أمام وست هام
دافع إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عن حارسه ديفيد دي خيا وقال إنه "يثق فيه بشكل كامل، رغم أنه ارتكب خطأً فادحًا كلف ناديه الخسارة 1-صفر أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد".
وسمح دي خيا لتسديدة تبدو ضعيفة من سعيد بن رحمة في دخول مرماه، ليخسر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في الدوري. وبقي يونايتد رابعًا متقدمًا بنقطة واحدة على ليفربول خامس الترتيب الذي خاض مباراة إضافية.
وقال تين هاغ، إنه يتمنى أن يمدد الحارس البالغ عمره 32 عامًا عقده مع النادي إذ يرتبط بعقد حتى الصيف المقبل.
وأبلغ تين هاغ الصحفيين: "بأنه صاحب أكبر عدد من الشباك النظيفة في الدوري، لذا لم نكن لنصبح في هذا المركز دون جهده. إنه يملك ثقتي الكاملة ولا قلق بخصوص ذلك".
وأضاف المدرب الهولندي: "هذا يحدث، لكن يجب كفريق التعامل مع الأمر ويجب إظهار الشخصية والتعافي سريعًا وتحقيق انتفاضة. نريده أن يستمر ويمدد عقده".
وردا على سؤال بشأن إذا كان يونايتد تأثر بفوز غريمه ليفربول في ست مباريات متتالية، أوضح تين هاغ: "لا يتعلق الأمر بليفربول بل بنا، لأنه إذا نظرت إلى جدول الترتيب ستجد أن كل شيء يتعلق بأيدينا".
وأردف: "الأمور لم تتغير. كان يمكن أن نجعل الأمور أسهل لو انتصرنا، لكننا نحتاج إلى ثلاثة انتصارات في أربع مباريات. كل شيء بأيدينا، ويجب أن نملك الثقة".