هل سيوجه روبرتو مارتينيز الدعوة لكريستيانو رونالدو لتمثيل البرتغال مجددا؟
أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعيين روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا السابق لقيادة المنتخب الوطني الأول.
وقال فرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي في مؤتمر صحفي: "أقدر استقباله (مارتينيز) الدعوة بحماس وطموح. هذه لحظة مهمة للمنتخب الوطني".
ورحل الإسباني مارتينيز عن تدريب بلجيكا بعد الخروج من دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة في قطر، وقال حينها إنه اتخذ القرار منذ فترة بإنهاء مسيرته التي استمرت ست سنوات، وأكد أنه كان سيرحل حتى لو توج بلقب كأس العالم.
وجاء انفصال مارتينيز عن بلجيكا بعد مشوار قاد الفريق فيه لتصدر التصنيف العالمي واحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018.
وسيتولى مارتينيز (49 عامًا) قيادة البرتغال خلفا للمدرب فرناندو سانتوس الذي ترك منصبه بعد الخسارة المفاجئة أمام المغرب في دور الثمانية بكأس العالم.
وأصبح سانتوس، الذي تعرض أسلوبه الخططي لانتقادات حادة، مدربا للبرتغال في 2014 وقاد بلاده في 109 مباريات، ونجح في حصد لقب بطولة أوروبا 2016، والنسخة الافتتاحية لدوري الأمم لموسم 2018-2019.
كريستيانو رونالدو
وسُئل مدرب منتخب البرتغال الجديد خلال المؤتمر الصحفي عما إذا كان سيوجه الدعوة لكريستيانو رونالدو مجددا من أجل تمثيل منتخب البرتغال.
مدرب بلجيكا السابق أجاب قائلا: "القرارات تتخذ على أرض الملعب. أنا لا أتخذ قرارات في المكتب، أتمنى أن أتواصل مع جميع اللاعبين، كريستيانو رونالدو هو لاعب من ضمن القائمة، يمثل المنتخب البرتغالي منذ 19 عاما".
وتابع :"أتمنى أن أجلس معه ونشكل أفضل فريق، شيء يسعدني كثيرا، سوف نبدأ العمل غدا".
وأتم: "سنبدأ التعرف على جميع اللاعبين الذين يمكنهم تمثيل المنتخب البرتغالي، سنمنح جميع اللاعبين فرصة ونحترم كل من هم يمثلون البرتغال بالفعل، كريستيانو واحد منهم، يسعدني أن يكون بجانبي، إنها عملية يجب أن نواجهها بشكل طبيعي، بمسؤولية، وسنتخذ قرارات مهمة للفريق".
ولم يعلن كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دوليا بعد خروج منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، بل ألمحت إحدى شقيقاته إلى رغبته في لعب كأس العالم القادمة".
وانتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في صفقة قياسية، حيث سيواصل لعب كرة القدم، ومن المتوقع أن يبدأ ظهوره مع ناديه الجديد في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومرت علاقة كريستيانو رونالدو بمدرب البرتغال السابق سانتوس بفترة سيئة للغاية بعدما استبدعه من التشكيل الأساسي خلال كأس العالم قطر بعد مباراتين فقط من انطلاق البطولة.