سيعيش فيه مؤقتا.. هذا هو منزل رونالدو الفاخر في الرياض

جناح ملكي بفندق فخم؛ هذا هو مكان إقامة الدون المؤقت في السعودية وفق صحيفة "ديلي ميل"، التي قالت إن رونالدو سيعيش بشكل غير دائم في فندق "فورسيزونز" العالمي ببرج المملكة بالرياض.

الجناح مكون من طابقين، ويضم 17 غرفة يقيم فيها كريستيانو رونالدو رفقة عائلته وأصدقائه ورجال الأمن المكلفين بحراسته، وذلك لحين الانتهاء من تجهيزات القصر الذي سيسكنه طوال فترة عقده مع نادي النصر.

ويضم الجناح غرفة معيشة، ومكتبا خاصا، وغرفة طعام أنيقة، ومخزنا ومكتبا إعلاميا وغيرها من الغرف الفاخرة.

وبحسب الدايلي ميل فإن إقامة النجم البرتغالي والوفد المرافق له ستكلف 250 ألف جنيه إسترليني لمدة شهر.