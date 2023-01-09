تقرير: الهلال يغري ميسي بعرض أضخم مما حصل عليه كريستيانو رونالدو

يبدو أن الأندية السعودية ستواصل جذب النجوم البارزين في العالم من خلال التعاقد مع صفقات مشابهة لصفقة كريستيانو رونالدو وانتقاله للنصر مقابل 200 مليون يورو.

وقال موقع "كاليتشو ميركاتو"، إن الهلال الملقب بـ"الزعيم" يستهدف التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وبالطبع يملك ميسي العديد من العروض الأخرى، أحدها من إنتر ميامي الأمريكي، فضلًا عن رغبة قادة برشلونة في إعادته للنادي الذي لعب له طوال مسيرته.

لكن الهلال سيطرق باب ميسي بعرض لا يمكن رفضه، حيث سيقدم النادي السعودي للنجم البارز 300 مليون يورو سنويًا، وهو رقم ضخم للغاية في نهاية مسيرة الهداف التاريخي لبرشلونة.

ويمكن لميسي بداية من الشهر الحالي التفاوض مع أي ناد يريد؛ نظرًا لأنه لم يجدد عقده بعد مع باريس سان جيرمان الذي يرتبط بعقد يمكنه من خلاله التمديد مع ميسي لعام ثالث لكن باتفاق الطرفين.