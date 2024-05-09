منافس قوي للاتحاد السعودي على نجم مانشستر سيتي
أبدى ناديان سعوديان جديدان رغبتهما في التعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي في الصيف المقبل.
وكانت تقارير صحفية بريطانية قد كشفت خلال الأيام الماضية، عن تواصل ناديي الهلال والنصر مع اللاعب البلجيكي؛ لضمه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
وبحسب ما نشره الصحفي الإيطالي "رودى غاليتي" المختص بأخبار الانتقالات، فإن ناديي الاتحاد والقادسية قد انضما إلى سباق الحصول على خدمات دي بروين.
وأكد الصحفي في حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن اللاعب الذي سينتهي عقده مع مانشستر سيتي في عام 2025 لا يزال موقفه ثابتاً، وأنه لن يقوم بتقييم أي مقترحات إلا في نهاية الموسم.
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي النادي الإنجليزي حددوا مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني للأندية السعودية للاستغناء عن اللاعب.
ويلعب كيفن دي بروين البالغ من العمر 32 عاما، في صفوف مانشستر سيتي منذ 2015، قادماً من فولفسبورغ الألماني، ولعب سابقا أيضا لنادى تشيلسي الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية له 60 مليون يورو.