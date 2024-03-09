تصرف مثير من شيكابالا لجمهور الأهلي (فيديو)
أثار محمود عبدالرازق "شيكابالا"، نجم الزمالك، الجدل بعد إشارته لجماهير الأهلي عقب مباراة القمة في نهائي كأس مصر، أمس السبت.
وبعد نهاية المباراة توجه شيكابالا لجماهير الأهلي، قبل تسلم الميداليات الفضية، وأشار لهم بيده بطريقة مثيرة (الأموال والوقت).
ويبدو أن شيكابالا يشير إلى أن المباراة تم توجيهها ليفوز الأهلي على الزمالك.
وعلى ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض، كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل السلبي، قبل أن يتقدم إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، للأهلي، في الدقيقة 84.
وقضى محمود مجدي قفشة على الزمالك بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.
وفاز الأهلي للمرة الرابعة على التوالي بينهما في مختلف المسابقات.
وجاء فوز الأهلي بنتيجة 2/0 في كأس السوبر المصري، و3/0 في الدوري المصري، و4/1 في الدوري المصري، و2/0 في كأس مصر.
ويلتقي الأهلي والزمالك مجددا الشهر المقبل في الدوري المصري.
ويملك الأهلي 39 لقبا في كأس مصر، مقابل 28 لقبا للزمالك في المسابقة ذاتها.
وكان الزمالك تفوق على الأهلي في آخر ثلاث مواجهات بينهما في كأس مصر، قبل أن يفوز الأهلي في المواجهة الرابعة، أمس السبت.