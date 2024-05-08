وليد الشهري يفجر مفاجأة بشأن موقفه من رئاسة الاتحاد السعودي

فجر العضو الذهبي لنادي الاتحاد السعودي وليد الشهري مفاجأة بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة "العميد" خلفا لأنمار الحائلي، الذي أعلن رحيله رسميا، مقدما دعمه في الوقت نفسه للؤي ناظر، الذي أعلن تقدمه لتولي المنصب.

وتم استبعاد قائمة وليد الشهري في الموسم الماضي، بعد أن قام بالترشح لرئاسة نادي الاتحاد.

ومن المقرر أن ينافس الشهري، أسماء أخرى على رئاسة النادي يأتي أبرزها لؤي الناظر، الذي يحظى بدعم أنمار الحائلي رئيس الشركة غير الربحية هذا الموسم.

وقال الشهري في تصريحات تلفزيونية: "إلى الآن لم أقرر تمام التأكيد الترشح لرئاسة الاتحاد، ولكن لما أقول إننا نفكر في دخول الانتخابات فنحن لا نقصد رئاسة النادي ولكن خدمته، وأيضا خدمة الوطن في كل التخصصات، والذي يمر بمرحلة التغيير الجذري، ولذلك يجب أن نكون جزءا من منظومة التغيير والتحديث الشاملة ومنها في الأندية الرياضية، وخصوصا الاتحاد".