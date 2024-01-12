"المعايير كانت مختلفة تمامًا".. مدرب أوساسونا ينتقد أداء حكم مواجهة برشلونة
انتقد جاغوبا أراستي مدرب أوساسونا أداء الحكم أليخاندرو مونييز رويز في مباراة الفريق أمام برشلونة أمس الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.
وبعد شوط أول سلبي سجل روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال هدفين الشوط الثاني ليفوز برشلونة 2/0 ويتأهل للنهائي وسيلاقي ريال مدريد يوم الأحد في الكلاسيكو.
وبدا أن أراستي مدرب أوساسونا غير راضٍ عن أداء الحكم وقال بعد المباراة: "الخطأ على خوسي أرناييز واضح جدًا، رغم أنه غير قابل للمراجعة، أنت بحاجة إلى الكفاءة للفوز بهذه المباريات".
ويشير أراستي إلى أن الخطأ الذي تعرض له أرناييز قبل هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 59.
وأضاف المدرب الغاضب في تصريحات نقلتها صحيفة "أس": "نشعر بالأذى، لأن المعايير كانت مختلفة للغاية طوال المباراة".
وتابع: "بصرف النظر عن الحكم، كنت فخورا بعمل فريقي، لكن أنت بحاجة إلى الكفاءة للفوز بهذه المباريات".
وأتم مدرب أوساسونا: "حظينا بلحظاتنا، حتى عندما كانت النتيجة 0/0، لكن هدفا يقلب التوازن، لأنه يجبرك على الانفتاح، وهناك يسجلون الهدف الثاني".
وبسؤاله إن كان يشعر بالضرر من أداء الحكم أليخاندرو مونييز رويز، قال أراستي: "نشعر بالحرمان، نعم، لأن المعايير كانت مختلفة تمامًا طوال المباراة. فالخطأ واضح جدًا".
وأضاف: "ولهذا السبب نشكو، بعض الحكام يسمحون لطرف باللعب أكثر والبعض الآخر أقل، هذا أمر طبيعي لكن هذا لم يكن هو الحال اليوم".
وأكد: "كان الأمر يتعلق ببعض الأخطاء التي تم احتسابها والبعض الآخر لم يتم احتسابها، بعد 5 دقائق حدث شيء ولم يطلق صافرة، الحكم الرابع أخبره أنه خطأ وقلت له "هذا ما عليك فعله، ساعده، وقد وبخني".
كما عبر سيرجيو هيريرا حارس أوساسونا عن غضبه، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "كأس السوبر مصنوعة من أجل لعب ريال مدريد وبرشلونة، لقد قدمنا مباراة رائعة، لكن هذه الفرق لا تقتلك إلا بالقليل".
ولم يتمكن فران كانال المدير العام لأوساسونا، من إخفاء غضبه أيضًا، وقال: "من الواضح أن الهدف الأول سبقه خطأ إذا أخذنا في الاعتبار مستوى الأخطاء في الشوط الأول لصالح برشلونة، هناك المسألة الأكثر إثارة للغضب".
وحقق برشلونة فوزه السابع على أوساسونا في آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، في حين حقق أوساسونا الفوز مرة وتعادلا مرتين.
وسيلعب برشلونة وريال مدريد على ملعب الأول بارك يوم الأحد في النهائي، وهذا النهائي الثاني على التوالي بين الفريقين في السعودية.
وفي نهائي العام الماضي فاز برشلونة 3/1.
وبرشلونة وهو البطل التاريخي لكأس السوبر الإسباني برصيد 14 لقبا مقابل 12 لقبا لريال مدريد.