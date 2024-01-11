برشلونة يتلقى دفعة كبيرة قبل نصف نهائي السوبر الإسباني

ويلتقي برشلونة مع أوساسونا اليوم الخميس في مباراة نصف النهائي الثانية، حيث تلقى رجال تشافي هيرناندز دفعة كبيرة للغاية بمشاركة نجم خط الوسط بيدري في التدريبات.

ووفقا لموندو ديبورتيفو، فإن بيدري سيكون متاحا للعب عدة دقائق خلال مباراة اليوم؛ ما يعني جاهزيته الكاملة في حال تأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية.

وعانى برشلونة كثيرا من الإصابات هذا الموسم، خاصة في خط الوسط الذي حُرم فترات كبيرة من نجومه الأساسيين مثل بيدري وفرينكي دي يونغ وغافي.