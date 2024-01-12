برشلونة يتخطى أوساسونا ويضرب موعدًا مع ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني
ضرب برشلونة موعدًا مع ريال مدريد في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل.
صعد نادي برشلونة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على أوساسونا 2 – صفر في مباراة الفريقين بالعاصمة السعودية الرياض، ليضرب موعدا مع غريمه التقليدي ريال مدريد.
ينطلق نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك الذي استضاف مباريات البطولة.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ولكن نجح روبرت ليفاندوفسكي في كسر جمود المباراة وسجل هدف برشلونة الأول في الدقيقة 59.
وأضاف لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
بهذا الفوز ضرب برشلونة موعدًا مع ريال مدريد في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل.
وكان ريال مدريد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه أمس الأربعاء على أتلتيكو مدريد 5-3 بعد مباراة ماراثونية.
وينطلق نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك الذي استضاف مباريات البطولة كلها.