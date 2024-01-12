برشلونة يتخطى أوساسونا ويضرب موعدًا مع ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسباني

بهذا الفوز ضرب برشلونة موعدًا مع ريال مدريد في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل.

وكان ريال مدريد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه أمس الأربعاء على أتلتيكو مدريد 5-3 بعد مباراة ماراثونية.

وينطلق نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الأول بارك الذي استضاف مباريات البطولة كلها.