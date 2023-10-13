فينيسيوس مهاجمًا رابطة الدوري الإسباني: لم يستمعوا للهتافات العنصرية ضدي إلا عندما تحدث عنهم العالم

وقال فينيسيوس، في حوار مع "فرانس فوتبول" سيتم نشره كاملا غدًا السبت: "لقد قلت إن إسبانيا دولة عنصرية بسبب ما حدث في فالنسيا، وكذلك في جميع المباريات التي لعبت خارج أرضنا قبل ذلك".

وأضاف: "كانت هناك حوادث عنصرية، ومسؤولو الدوري الإسباني لم يفعلوا أي شيء على الإطلاق".

وتابع: "لقد تحدثت معهم بالفعل لأقول إن هذه الأفعال العنصرية يجب أن تتغير، ولكنهم لم يستمعوا لي".

واختتم: "لقد استمعوا إلي باللحظة التي بدأ فيها العالم كله يتحدث عن إسبانيا، وهذا ما جعلهم يتفاعلون".