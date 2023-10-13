فينيسيوس مهاجمًا رابطة الدوري الإسباني: لم يستمعوا للهتافات العنصرية ضدي إلا عندما تحدث عنهم العالم
وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، نقدًا لاذعًا إلى رابطة الليغا، بسبب تعرضه للعنصرية خلال خوض مبارياته مع ريال مدريد.
وكانت مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني للموسم الماضي قد شهدت هتافات عنصرية تجاه فينيسيوس جونيور، وهو ما خلق أجواءً مشحونة في المباراة انتهت بطرده.
ونال فينيسيوس جونيور تعاطفًا عالميًّا بعد أحداث مباراة فالنسيا.
وقال فينيسيوس، في حوار مع "فرانس فوتبول" سيتم نشره كاملا غدًا السبت: "لقد قلت إن إسبانيا دولة عنصرية بسبب ما حدث في فالنسيا، وكذلك في جميع المباريات التي لعبت خارج أرضنا قبل ذلك".
وأضاف: "كانت هناك حوادث عنصرية، ومسؤولو الدوري الإسباني لم يفعلوا أي شيء على الإطلاق".
وتابع: "لقد تحدثت معهم بالفعل لأقول إن هذه الأفعال العنصرية يجب أن تتغير، ولكنهم لم يستمعوا لي".
واختتم: "لقد استمعوا إلي باللحظة التي بدأ فيها العالم كله يتحدث عن إسبانيا، وهذا ما جعلهم يتفاعلون".
وكانت البرازيل اتخذت موقفًا داعمًا لفينيسيوس جونيور إبان أزمة مباراة فالنسيا وريال مدريد التي شهدت أحداثًا عنصرية تجاه اللاعب.
وأطلقت حكومة ريو دي جانيرو فينيسيوس جونيور على قانون لمناهضة العنصرية.
وينص قانون فينسيوس جونيور، الذي تم الإعلان عنه بشكل رسمي، على إيقاف أو إلغاء منافسات رياضية في حال حدوث تصرف عنصري.
وحسب وسائل إعلام برازيلية، "القانون مستلهم من واقعة فينيسيوس في استاد ميستايا، حين توقفت المباراة بضع دقائق، بينما واجه اللاعب المشجعين الذين أهانوه في المدرجات".
وأقرت حكومة ريو بالإجماع "قانون فيني جونيور"، في يونيو/ حزيران الماضي، ويشمل إجراءات تقديم الشكاوى ضد العنصرية وإطلاق حملات توعية.