رومانو: تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد تم بنسبة 101%

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي ريال مدريد لتمديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو "المرينغي" لتأمين مستقبله داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".

كما إن فينيسيوس يقدم مستويات رائعة منذ عودته من الإصابة، حيث سجل في آخر مباراتين لعبهما مع ريال مدريد، وذلك ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام أوساسونا ضمن الدوري الإسباني.

وقال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".