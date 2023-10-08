رومانو: تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد تم بنسبة 101%
كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي ريال مدريد لتمديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.
ويرتبط النجم البرازيلي بعقد مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2024، ويتطلع مسؤولو "المرينغي" لتأمين مستقبله داخل قلعة "سانتياغو برنابيو".
كما إن فينيسيوس يقدم مستويات رائعة منذ عودته من الإصابة، حيث سجل في آخر مباراتين لعبهما مع ريال مدريد، وذلك ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، ثم أمام أوساسونا ضمن الدوري الإسباني.
وقال فابريزيو رومانو، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "تمديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد تم بنسبة 101%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي قريبًا".
وكان ماريو كورتيغانا، الصحفي في موقع "ذا أتلتيك" الإنجليزي، كشف سابقًا أن فينيسيوس وقَّع بالفعل على عقده الجديد مع ريال مدريد، والذي يمتد حتى عام 2027، ويتضمن شرطًا جزائيًّا تقدر قيمته بمليار يورو.
كما نقل رومانو تصريحات للنجم البرازيلي تدعم بقاءه مع الفريق، حيث قال عقب الفوز أمس على أوساسونا: "إنه لشرف دائمًا أن ألعب هنا، مع هؤلاء المشجعين والحب الذي يكنونه لي، أنا سعيد جدًّا باللعب هنا وأريد مواصلة اللعب هنا طوال حياتي"، في إشارة واضحة إلى رغبته في اعتزال اللعب بقميص الفريق الملكي.
ومنذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من فلامينغو، لعب فينيسيوس 232 مباراة في كل المسابقات.
واستطاع فينيسيوس جونيور تسجيل 62 هدفًا وصناعة 65 في كل البطولات، وتحقيق 9 ألقاب مختلفة.