أنشيلوتي يمنح فينيسيوس جونيور أدوار كريستيانو رونالدو

ولعب أنشيلوتي بطريقة 4/4/2، حيث استخدم الثنائي فينيسيوس جونيور، ورودريغو جوس، كرأسي حربة.

وقالت "ريليفو" إن أنشيلوتي ينوي منح فينيسيوس جونيور أدوار كريستيانو رونالدو، وتحويله إلى مهاجم هداف بدلًا من اللعب على الطرف الأيسر في دور الجناح.

وكان "جونيور" هو منفذ ضربات الترجيح خلال جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة، حيث أهدر ضربة جزاء أمام برشلونة، كما سدد الضربات الحرة حول منطقة الجزاء.

وأشارت "ريليفو" إلى أن فينيسيوس يرحب بالدور الجديد، كما يأمل في نجاح ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ليشكلا ثنائيًا هجوميًا.