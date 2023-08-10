أنشيلوتي يمنح فينيسيوس جونيور أدوار كريستيانو رونالدو
قالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، إن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني يرغب في إعادة تشكيل أدوار فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق في الموسم الجديد.
وخلال فترة الإعداد ومباريات ريال مدريد في الولايات المتحدة الأمريكية، لعب فينسيوس جونيور كرأس حربة وليس جناحًا أيسر كما تعود منذ انطلاق مسيرته مع ريال مدريد.
ولعب أنشيلوتي بطريقة 4/4/2، حيث استخدم الثنائي فينيسيوس جونيور، ورودريغو جوس، كرأسي حربة.
وقالت "ريليفو" إن أنشيلوتي ينوي منح فينيسيوس جونيور أدوار كريستيانو رونالدو، وتحويله إلى مهاجم هداف بدلًا من اللعب على الطرف الأيسر في دور الجناح.
وكان "جونيور" هو منفذ ضربات الترجيح خلال جولة ريال مدريد في الولايات المتحدة، حيث أهدر ضربة جزاء أمام برشلونة، كما سدد الضربات الحرة حول منطقة الجزاء.
وأشارت "ريليفو" إلى أن فينيسيوس يرحب بالدور الجديد، كما يأمل في نجاح ريال مدريد في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ليشكلا ثنائيًا هجوميًا.
وشددت "ريليفو" على أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يحلم بخط هجوم مكون من مبابي، وفينيسيوس، ورودريغو جوس، وهو ما لن يتحقق سوى بانضمام مبابي إلى الفريق سواء هذا الصيف أو الصيف المقبل.
وظهر فينيسيوس في فيديو قبل أيام برفقة ميليتاو مدافع ريال مدريد يمازح "خوان كالفات" مسؤول تعاقدات ريال مدريد، حيث طلب منه التعاقد مع كيليان مبابي على الفور.
ونشر رودريغو لاعب ريال مدريد صورة قبل أيام مع مبابي، حيث تقابلا سويًا خلال إجازة في إيطاليا.