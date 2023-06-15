مودريتش يكشف سرَّ أدائه القوي رغم بلوغه الـ37

مودريتش يكشف سرَّ أدائه القوي رغم بلوغه الـ37
كشف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا بعد مباراة منتخب بلاده أمام هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية عن سرِّ أدائه القوي رغم بلوغه الـ37 من عمره.
وقدم مودريتش واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق ليقود منتخب بلاده للفوز على هولندا صاحبة الأرض 4/2 ويتأهل لمواجهة الفائز من إسبانيا وإيطاليا.
وبسؤاله عن سرِّ أدائِه القوي رغم بلوغه 37 عامًا قال مودريتش إن "السبب هو عشقه لكرة القدم، وذلك ما يمنحه القوة والدوافع لتقديم أداءٍ قوي في الملعب".
ومازح أحد الصحفيين مودريتش قائلًا "هل يمكنني التأكد من جواز سفرك، أمرٌ لا يصدق! تقدّم هذا الأداء وأنت بعمر الـ37".
ورد مودريتش ضاحكًا :"سأعطيك إياه بعد المقابلة".
ويرى مودريتش أن مباراة هولندا واحدة من أكثر المباريات التي لعبها جنونًا على الإطلاق.
واضطر المنتخبان للعب وقت إضافي لحسم بطاقة التأهل للنهائي بعدما نجحت هولندا في إدراك التعادل مع كرواتيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لكن كرواتيا سيطرت تمامًا على اللعب في الوقتين الإضافيين لتنهي المباراة 4/2.
وقال مودريتش إنه أخبر زملاءَه بعد هدف تعادل هولندا الثاني أنه ما كان يجب أن يستقبلوا الهدف، لكنهم سيحققون الفوز لأنهم الأفضل، إذ طالبهم بالاستمرار في اللعب على النسق ذاته.
من جهته، قال زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا،ًّ إنه يتمنى الاستمرار في استدعاء لوكا مودريتش للمنتخب لمزيد من الوقت.
وتابع :"يمكنه مساعدتنا على الفوز بالبطولة".
وعن موعد اعتزال مودريتش دوليًّا، قال :"هو مَن يحدد الأمر بنفسه".
ويمارس ريال مدريد ضغوطًا على لاعبه مودريتش من أجل اعتزال اللعب دوليًّا لتوفير جهده لاستكمال مسيرته مع النادي الذي قدَّم له عرضًا بتجديد عقده لموسم إضافي.