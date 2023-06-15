مودريتش يكشف سرَّ أدائه القوي رغم بلوغه الـ37

وبسؤاله عن سرِّ أدائِه القوي رغم بلوغه 37 عامًا قال مودريتش إن "السبب هو عشقه لكرة القدم، وذلك ما يمنحه القوة والدوافع لتقديم أداءٍ قوي في الملعب".

ومازح أحد الصحفيين مودريتش قائلًا "هل يمكنني التأكد من جواز سفرك، أمرٌ لا يصدق! تقدّم هذا الأداء وأنت بعمر الـ37".

ورد مودريتش ضاحكًا :"سأعطيك إياه بعد المقابلة".

ويرى مودريتش أن مباراة هولندا واحدة من أكثر المباريات التي لعبها جنونًا على الإطلاق.

واضطر المنتخبان للعب وقت إضافي لحسم بطاقة التأهل للنهائي بعدما نجحت هولندا في إدراك التعادل مع كرواتيا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، لكن كرواتيا سيطرت تمامًا على اللعب في الوقتين الإضافيين لتنهي المباراة 4/2.

وقال مودريتش إنه أخبر زملاءَه بعد هدف تعادل هولندا الثاني أنه ما كان يجب أن يستقبلوا الهدف، لكنهم سيحققون الفوز لأنهم الأفضل، إذ طالبهم بالاستمرار في اللعب على النسق ذاته.