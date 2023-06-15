كرواتيا تصعق هولندا وتخطف تذكرة نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)
تأهل المنتخب الكرواتي إلى المباراة النهائية للنسخة الثالثة من دوري الأمم عقب الفوز على هولندا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الأربعاء، على ملعب دي كويب في مدينة روتردام الهولندية.
تقدم المنتخب الهولندي بهدف سجله دونيل مالين في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم "الطواحين" بهدف نظيف.
وتمكنت كرواتيا من إدراك التعادل عن طريق أندريا كراماريتش من ركلة جزاء في الدقيقة 55.
وأضاف ماريو باساليتش الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 73 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من لوكا إيفانسيتش.
وخطفت هولندا هدف التعادل الثاني في الدقيقة 96 عن طريق نوا لونغ بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وامتدت المباراة إلى الأوقات الإضافية، لتسجل كرواتيا الهدف الثالث في الدقيقة 98 عن طريق برونو بيتكوفيتش من تسديدة صاروخية.
وأضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 117 من ركلة جزاء.
وبذلك، تأهل منتخب كرواتيا إلى المباراة النهائية، منتظرًا الفائز بين إسبانيا وإيطاليًا، غدًا الخميس، لمواجهته، يوم الأحد المقبل، فيما سيلتقي الخاسر مع هولندا لتحديد صاحب المركز الثالث.
وتسعى كرواتيا إلى حصد أول لقب كبير لها بعدما واصلت تألقها من كأس العالم في قطر، العام الماضي، عندما احتلت المركز الثالث.
واستحدثت بطولة دوري الأمم، موسم 2018-2019، حيث أحرز المنتخب البرتغالي اللقب الأول في البطولة، بينما ذهب اللقب الثاني إلى فرنسا.