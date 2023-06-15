كرواتيا تصعق هولندا وتخطف تذكرة نهائي دوري الأمم الأوروبية (فيديو)

تقدم المنتخب الهولندي بهدف سجله دونيل مالين في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بتقدم "الطواحين" بهدف نظيف.

وتمكنت كرواتيا من إدراك التعادل عن طريق أندريا كراماريتش من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وأضاف ماريو باساليتش الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 73 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من لوكا إيفانسيتش.

وخطفت هولندا هدف التعادل الثاني في الدقيقة 96 عن طريق نوا لونغ بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وامتدت المباراة إلى الأوقات الإضافية، لتسجل كرواتيا الهدف الثالث في الدقيقة 98 عن طريق برونو بيتكوفيتش من تسديدة صاروخية.

وأضاف لوكا مودريتش الهدف الرابع في الدقيقة 117 من ركلة جزاء.