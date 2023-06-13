مودريتش يوضح موقفه بشأن تقارير رحيله عن ريال مدريد (فيديو)
حرص لوكا مودريتش على الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد، في الميركاتو الحالي، والانتقال إلى الدوري السعودي.
وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد، في نهاية الشهر الجاري، ويحق له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني.
وترددت أنباء، مؤخرًا، بشأن رحيل مودريتش إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى عرضًا من أندية الهلال والأهلي، فيما قالت تقارير أخرى أن الاتحاد دخل على خط المفاوضات للظفر بخدمات اللاعب، الذي سينتهي عقده في غضون أيام قليلة.
وفي البداية التقى أحد مراسلي صحيفة "ماركا" الإسبانية، مودريتش وسأله: "هل أودعك أم سأراك الموسم المقبل؟".
وأجاب النجم الكرواتي: "لا، سنرى بعضنا البعض".
وبعدها تواجد مودريتش في المؤتمر الصحفي لمنتخب كرواتيا، اليوم، للحديث عن مواجهة هولندا، غدًا، في دوري الأمم الأوروبية.
ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الثالثة.
وسُئل مودريتش عن مستقبله، ورد، قائلًا: "تركيزي الآن يتمثل في المنتخب، أما بالنسبة لريال مدريد، فقد سبق لي أن قلت ذلك مرات عديدة، ولا أود أن أكرر ذلك".
وأضاف: "عقلي في المباراة ضد هولندا، عندما ينتهي كل شيء، يمكننا التحدث عن الأمر".
وفيما يتعلق برحيل زميله كريم بنزيما إلى الاتحاد السعودي، شدد: "نأسف لرحيل لاعب عظيم مثل كريم، لكن كل لاعب لديه مسيرته الخاصة، ويفعل ما يعتقد أنه الأفضل له".
وأردف: "نشكره على كل ما فعله للريال، ونتمنى له التوفيق".
ويقترب مودريتش من إنهاء موسمه الـ11 مع ريال مدريد الذي انتقل إليه، في 2012، قادمًا من توتنهام هوتسبر.
وفاز النجم الكرواتي مع الميرنغي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات.
كما قاد مودريتش منتخب كرواتيا إلى وصافة كأس العالم 2018، في روسيا، والمركز الثالث في كأس العالم 2022 في قطر.