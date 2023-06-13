مودريتش يوضح موقفه بشأن تقارير رحيله عن ريال مدريد (فيديو)

حرص لوكا مودريتش على الرد بشكل حاسم على التقارير التي ربطته بالرحيل عن ريال مدريد، في الميركاتو الحالي، والانتقال إلى الدوري السعودي.

وينتهي تعاقد مودريتش مع ريال مدريد، في نهاية الشهر الجاري، ويحق له الانتقال إلى أي فريق بشكل مجاني.

وترددت أنباء، مؤخرًا، بشأن رحيل مودريتش إلى الدوري السعودي، بعدما تلقى عرضًا من أندية الهلال والأهلي، فيما قالت تقارير أخرى أن الاتحاد دخل على خط المفاوضات للظفر بخدمات اللاعب، الذي سينتهي عقده في غضون أيام قليلة.

وفي البداية التقى أحد مراسلي صحيفة "ماركا" الإسبانية، مودريتش وسأله: "هل أودعك أم سأراك الموسم المقبل؟".

وأجاب النجم الكرواتي: "لا، سنرى بعضنا البعض".