مفاجآت ريال مدريد لبايرن ميونخ

يسعى ريال مدريد إلى مفاجئة بايرن ميونخ عندما يحل ضيفًا عليه، يوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعلن ريال مدريد قائمة الفريق التي ستسافر لمواجهة بايرن ميونخ وشهدت وجود ديفيد ألابا وتيبو كورتوا.

وجاء استدعاء ألابا وكورتوا بعد تعافي الثنائي من إصابة في الرباط الصليبي تعرّضا لها بداية الموسم الحالي.

وتعرض كورتوا للإصابة، في أغسطس الماضي، ولم يشارك مع ريال مدريد الموسم الحالي في حين لعب ألابا 17 مباراة قبل أن يصاب في ديسمبر الماضي.

وبعودة كورتوا وألابا يكون ريال مدريد بكامل صفوفه، حيث عاد قبل أيام المداف البرازيلي إيدير ميليتاو.

وتقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، يوم الثلاثاء، على أن تقام مباراة الإياب، يوم 8 مايو، على ملعب سانتياغو برنابيو.