ذا صن: توتنهام يريد إقناع توماس توخيل بخلافة أنطونيو كونتي

ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الألماني توماس توخيل والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هما أبرز المرشحين لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي في تدريب توتنهام، بعد خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينتهي عقد أنطونيو كونتي الصيف القادم ولا تفكر إدارة توتنهام في تجديده، كما لا تفكر حاليا في إقالته إلا في حالة تعرض الفريق لضربة قوية تضعف حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا عبر احتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.