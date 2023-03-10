ذا صن: توتنهام يريد إقناع توماس توخيل بخلافة أنطونيو كونتي
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الألماني توماس توخيل والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو هما أبرز المرشحين لخلافة الإيطالي أنطونيو كونتي في تدريب توتنهام، بعد خروج الفريق من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والإقصاء من كأس الاتحاد الإنجليزي.
وينتهي عقد أنطونيو كونتي الصيف القادم ولا تفكر إدارة توتنهام في تجديده، كما لا تفكر حاليا في إقالته إلا في حالة تعرض الفريق لضربة قوية تضعف حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا عبر احتلال إحدى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدرب السابق للفريق معشوق الجماهير التي ترغب في عودته، لكن دانييل ليفي رئيس توتنهام يملك تحفظات على عودته رغم أنه حاليا دون فريق ومطروح اسمه على طاولة عدة أندية في إنجلترا وأوروبا.
ويحتاج دانييل ليفي لإقناع توخيل المدرب السابق لباريس سان جيرمان وتشيلسي وبروسيا دورتموند وذلك عبر طرح مشروع يضمن منح المدرب آليات العمل وتعاقدات مهمة لقيادة توتنهام للألقاب.
وكان توخيل قد أكد سابقا أنه من عشاق توتنهام حين كان صغيرا بالنظر لاسم الفريق المغامر، ومنذ إقالته من تدريب تشيلسي بداية الموسم الحالي ظل دون فريق، وتشير تقارير إلى رغبته في التدريب بإنجلترا.
لكن جماهير توتنهام لا ترغب في رؤية خامس مدرب سابق لتشيلسي يدرب فريقهم بعد تجارب سابقة مع البرتغالي جوزيه مورينيو وغلين هودل وفيلاس بواس وأنطونيو كونتي.
وقاد توخيل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 في أفضل إنجاز للفريق الفرنسي وخسر اللقب أمام بايرن ميونخ، قبل أن يقود تشيلسي لتحقيق لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا 2021 بالفوز في النهائي على مانشستر سيتي.
وتضم لائحة المرشحين لخلافة كونتي أيضا الإسباني لويس إنريكي المدرب السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا، والإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون، والنمساوي أولفر غلامبر مدرب فرانكفورت الألماني.