ليس بينهم بوكيتينيو.. لويس إنريكي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب توتنهام
أفادت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن توتنهام جمع قائمة مختصرة من المرشحين ليحل أحدهم مكان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.
وبحسب الصحيفة فقد كلف دانيال ليفي رئيس توتنهام فابيو باراتيشي، المدير الإداري بمهمة إعداد قائمة بالاحتمالات المناسبة عندما يغادر كونتي.
وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يتصدر القائمة لويس إنريكي، مدرب برشلونة وإسبانيا السابق، والذي كان باراتيشي معجبًا به منذ فترة طويلة.
وذكرت "ذا أتلتيك" أن الخطة هي أن باراتيشي سيعمل على القائمة التي يريدها ليفي هذا الشهر.
ويحرص توتنهام بشدة على التخطيط الصحيح وتجنب تكرار صيف 2021 المحرج.
وبعد إقالة جوزيه مورينيو في أبريل 2021، استغرق الأمر 10 أسابيع للعثور على بديل له، وفشل في التعاقد مع هانز فليك، ومديرهم السابق ماوريسيو بوكيتينو أو كونتي، واضطروا في النهاية إلى تعيين نونو إسبيريتو سانتو.
واستمر سانتو 10 مباريات في الدوري قبل أن يتم إقناع كونتي أخيرًا بأن يحل مكانه.
وأقر كونتي بأن توتنهام يمكن أن يقيله من منصبه بعد الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا علما أن عقده ينتهي في يونيو المقبل.
وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن المحادثات بشأن تمديد العقد توقفت.
ومن المقرر أن يحضر كونتي المؤتمر الصحفي غدا الجمعة قبل مواجهة نوتينغهام فورست يوم السبت في الدوري الإنجليزي.
وإذا خسر توتنهام هذه المباراة وفاز ليفربول خارج أرضه أمام بورنموث متذيل جدول الترتيب يوم السبت فإن لاعبي المدرب يورغن كلوب سيتفوقون على توتنهام ويصعد للمركز الرابع.
وذكرت الصحيفة أنه حتى لو كانت هذه هي الأيام الأخيرة لكونتي، فإن توتنهام مصمم على وضع خطة لما سيأتي بعده.
وأفادت صحيفة "ذا أتلتيك" بأنه من المحتمل أن يكون لويس إنريكي، على رأس قائمة باراتيشي.
واشتهر إنريكي بالمواسم الثلاثة التي قضاها في تدريب برشلونة، من 2014 إلى 2017، وفاز بالثلاثية في موسمه الأول.
وتولى لويس إنريكي بعد ذلك تدريب المنتخب الإسباني، وقادهم لنصف نهائي بطولة أوروبا عام 2020، حيث خرجوا بركلات الترجيح، قبل أن يخرجوا بركلات الترجيح مرة أخرى في دور الـ16 بكأس العالم العام الماضي، أمام المغرب، ليترك منصبه فيما بعد.
ومن المرجح أن تشمل قائمة باراتيشي النمساوي أوليفر غلاسنر الذي فاز بلقب الدوري الأوروبي 2021/2022 مع آينتراخت فرانكفورت.
كما أن باراتيشي من أشد المعجبين بعمل روبن أموريم، مدرب سبورتنغ لشبونة الذي فاز بلقب الدوري البرتغالي الأول للنادي منذ 19 عامًا قبل موسمين، ولوتشيانو سباليتي، الذي على وشك قيادة نابولي إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي.
بالطبع ليس هناك ما يضمن أن المهمة ستنتهي في نهاية المطاف بالتعاقد مع أي من المدربين الذين يتواجدون في القائمة.
وقالت "ذا أتلتيك" إنه من غير المرجح أن يكون ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام السابق، أحد خيارات باراتيشي المفضلة.