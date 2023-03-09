ليس بينهم بوكيتينيو.. لويس إنريكي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب توتنهام

أفادت صحيفة "ذا أتلتيك" بأن توتنهام جمع قائمة مختصرة من المرشحين ليحل أحدهم مكان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وبحسب الصحيفة فقد كلف دانيال ليفي رئيس توتنهام فابيو باراتيشي، المدير الإداري بمهمة إعداد قائمة بالاحتمالات المناسبة عندما يغادر كونتي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المرجح أن يتصدر القائمة لويس إنريكي، مدرب برشلونة وإسبانيا السابق، والذي كان باراتيشي معجبًا به منذ فترة طويلة.

وذكرت "ذا أتلتيك" أن الخطة هي أن باراتيشي سيعمل على القائمة التي يريدها ليفي هذا الشهر.