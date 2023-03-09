هاري كين يعلق على إمكانية رحيل كونتي عن توتنهام

وفشل توتنهام في التسجيل أمام ضيفه ميلان، أمس الأربعاء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليتأهل ميلان إلى ربع النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 1/0، الشهر الماضي.

وصف هاري كين الخسارة أمام شيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي بأنها "خنجر في القلب"، ويعتقد أنها قضت على موسم توتنهام قبل فترة طويلة من التعادل السلبي أمام ميلان والذي أنهى آمال السبيرز في حصد أي لقب لموسم جديد.

وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "في موقعنا كناد، يجب أن نفوز بالألقاب، هذا هو الهدف دائما".

وأضاف: "بصراحة، لا أعتقد أننا نستحق الفوز على ميلان، الآن الفوز بمركز من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هو هدفنا الوحيد".