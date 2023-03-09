هاري كين يعلق على إمكانية رحيل كونتي عن توتنهام
وفشل توتنهام في التسجيل أمام ضيفه ميلان، أمس الأربعاء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي ليتأهل ميلان إلى ربع النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 1/0، الشهر الماضي.
وصف هاري كين الخسارة أمام شيفيلد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي بأنها "خنجر في القلب"، ويعتقد أنها قضت على موسم توتنهام قبل فترة طويلة من التعادل السلبي أمام ميلان والذي أنهى آمال السبيرز في حصد أي لقب لموسم جديد.
وقال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "في موقعنا كناد، يجب أن نفوز بالألقاب، هذا هو الهدف دائما".
وأضاف: "بصراحة، لا أعتقد أننا نستحق الفوز على ميلان، الآن الفوز بمركز من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هو هدفنا الوحيد".
وتابع كين الهداف التاريخي لتوتنهام: "الآن هذا كل ما يمكننا القتال من أجله، سيكون هذا هو الهدف ونأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك في نهاية الموسم، لكن بالتأكيد، هذا لا يكفي لهذا النادي".
وبحسب موقع "transfermarkt" فقد سجل هاري كين 268 هدفا في 423 مباراة مع توتنهام لكنه لم ينل أي لقب جماعي مع الفريق، علما أن آخر لقب لتوتنهام كان في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2007/2008.
وأتم الدولي الإنجليزي: "أنا أتفهم تماما إحباط المشجعين، لديهم الحق في التعبير عن آرائهم، الأسبوع الماضي على وجه الخصوص لم يكن جيدا بما فيه الكفاية".
وواصل: "قبل مباراة شيفيلد يونايتد، كان يمكن أن يكون الموسم مختلفا تماما، فجأة أصبحت الأمور مختلفة.
وأكد: "لكنني أشعر أن الخسارة الأسبوع الماضي (أمام شيفيلد) وضعت خنجرا في قلوبنا وكما ترون لم نتعافى حقا من ذلك".
وأكمل: "بالنسبة لي، نحن نفتقر إلى القليل من الجوع والرغبة في الوصول إلى قائمة الأهداف، وأن نكون أفضل وللتأكد من أننا نؤثر على المباريات".
ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة من 26 مباراة وودع كأس رابطة المحترفين الإنجليزية من الدور الثالث.
وأردف: "لا يكفي في هذا المستوى أن تكون على أرض الملعب وأن تلعب بنصف لائق ولا تؤثر على المباريات، هذا هو نوع ما نحن فيه في هذه اللحظة".
وأضاف: "علينا أن نكون أكثر فعالية، خاصة في الثلث الأخير، نحن نتخذ مواقف جيدة لكننا لا نتحكم في ذلك".
وتابع كين: "خلال الأسبوع الماضي افتقرنا إلى الجودة في اللحظات الحاسمة ضد الفرق التي كانت لدينا فرص جيدة ضدها".
وأوضح: "ليس فقط الفرص التي تكون فيها واحدا لواحد مع حارس المرمى، ولكن الفرص التي تكون فيها في موقع جيد على أرض الملعب ونحتاج إلى المزيد منا جميعا".
وواصل: "آخر ثلاث مباريات لم نسجل فيها أي هدف وهذا ليس جيدا بما يكفي، لا يمكنك لوم جهد اللاعبين، نحن نحاول، نحن نتدرب ولكننا نفتقر إلى شيء ما".
وقال: "لقد تحدثنا عن العقلية من قبل، لم نعثر على ذلك تماما بعد".
وزادت احتمالات رحيل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام بعد التعادل مع ميلان.
وعن ذلك علق هاري كين: "هذا قراره، سيكون هو من يتخذ هذا الخيار، كل ما يمكننا القيام به كلاعبين هو محاولة الأداء من أجله، والعمل بجد قدر الإمكان".