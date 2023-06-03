هل أقنع كريستيانو رونالدو زميله السابق كريم بنزيما بالانتقال إلى الدوري السعودي؟

وتزامل رونالدو وبنزيما لـ9 مواسم في ريال مدريد حققا خلالها كل الألقاب الجماعية المقبلة بينها 4 بدوري أبطال أوروبا من ضمنها 3 متتالية.

وكان رد كريستيانو بأن أقنع بنزيما بفوائد الذهاب إلى الكرة السعودية.

وأوضحت "أس" أن بنزيما اتفق، من حيث المبدأ، مع السعوديين، على الرغم من أنه يبدو أنه قرر التراجع لاحقًا.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يثني على الدوري السعودي كلما طُلب منه ذلك ويبرز الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المسابقة.

ونقلت عن رونالدو قوله: "في رأيي، الدوري السعودي يتحسن، الموسم المقبل سيكون أفضل، أعتقد أن هذا الدوري سيكون ضمن أفضل 5 بطولات في العالم، إذا جاء لاعبون كبار، وأسماء كبيرة، ولاعبون شباب، وكبار، فهم موضع ترحيب لأنه إذا حدث ذلك، فسيتحسن الدوري.