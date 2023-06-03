هل أقنع كريستيانو رونالدو زميله السابق كريم بنزيما بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
أفادت صحيفة "أس" بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد تواصل مع زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر وسأله عن الدوري السعودي.
وبحسب الصحيفة فإن رونالدو، مهاجم ريال مدريد السابق، كان أحد الأشخاص الذين استشارهم بنزيما بمجرد حصوله على عرض من نادي الاتحاد.
واتصل بنزيما برونالدو شريكه السابق في ريال مدريد ليطلب منه معلومات عن الدوري السعودي وظروف المعيشة والفرق المنافسة.
وتزامل رونالدو وبنزيما لـ9 مواسم في ريال مدريد حققا خلالها كل الألقاب الجماعية المقبلة بينها 4 بدوري أبطال أوروبا من ضمنها 3 متتالية.
وكان رد كريستيانو بأن أقنع بنزيما بفوائد الذهاب إلى الكرة السعودية.
وأوضحت "أس" أن بنزيما اتفق، من حيث المبدأ، مع السعوديين، على الرغم من أنه يبدو أنه قرر التراجع لاحقًا.
وأكدت الصحيفة أن رونالدو يثني على الدوري السعودي كلما طُلب منه ذلك ويبرز الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المسابقة.
ونقلت عن رونالدو قوله: "في رأيي، الدوري السعودي يتحسن، الموسم المقبل سيكون أفضل، أعتقد أن هذا الدوري سيكون ضمن أفضل 5 بطولات في العالم، إذا جاء لاعبون كبار، وأسماء كبيرة، ولاعبون شباب، وكبار، فهم موضع ترحيب لأنه إذا حدث ذلك، فسيتحسن الدوري.
وأضاف رونالدو: "هذا البلد لديه إمكانات مذهلة، وشعب مذهل، والدوري سيكون رائعا".
وتسبب وصول رونالدو للدوري السعودي في إحداث تأثير كبير على نجوم آخرين، مثل ليونيل ميسي، كريم بنزيما، سيرجيو بوسكيتس.
ووفقا لصحيفة "أس" فإن النصر منح رونالدو سلطة تقديم المشورة والتعليق على التعزيزات التي ستصل إلى النادي في الأشهر المقبلة.
يريد قادة النصر إحاطة رونالدو باللاعبين الذين يريدهم وبالتالي سيكون رأي البرتغالي حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالصفقات.