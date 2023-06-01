كريستيانو رونالدو يعلق على إمكانية انضمام ليونيل ميسي وكريم بنزيما للدوري السعودي
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر على إمكانية انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما للدوري السعودي.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو الحالي، وأكد مدرب الفريق كريستوف غالتييه أن ميسي سيخوض آخر مباراة مع الفريق يوم السبت المقبل، حيث يرتبط النجم الأرجنتيني بالانضمام للهلال، كما ينتهي عقد بنزيما مع ريال مدريد في 30 يونيو الحالي، وسط تقارير عن اتفاقه مع نادي الاتحاد.
وقال رونالدو لحساب الدوري السعودي عبر موقع "تويتر": "الدوري السعودي قوي لكن هناك فرص عديدة للنمو، الدوري تنافسي ولدينا فرق جيدة وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب، وأعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسن (في الدوري)، وحتى الحكام، وحكم الفيديو المساعد يجب أن يكون أسرع بعض الشيء".
وواصل رونالدو الذي حقق ألقابا كبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا: "في رأيي إذا استمر (المسؤولون عن الدوري) في العمل على خطتهم في السنوات الخمس المقبلة، فأعتقد أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس مسابقات في العالم".
وخرج رونالدو (38 عاما) خالي الوفاض من موسمه الأول في السعودية بعدما حل النصر ثانيا في الدوري خلف الاتحاد الذي فاز باللقب للمرة الأولى منذ 2009، كما خسر كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال عن عدم تحقيق ألقاب: "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء، صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام لكن لا تسير الأمور دائما كما نرغب، في بعض الأحيان نحتاج للصبر والاستمرارية والمثابرة لتحقيق الأفضل وسوف نتحسن كثيرا".
وتابع: "في آخر خمسة أو ستة أشهر تحسن الفريق للغاية وتحسن الدوري أيضا وجميع الفرق، يتطلب الأمر أحيانا بعض الوقت لكن إذا آمنت بهدفك فإن كل شيء ممكن باعتقادي، أنا متفائل جدا وواثق من تغير الأمور والسير نحو الأفضل، لذا علينا أن نؤمن ونعمل على ذلك".
وجاء انتقال رونالدو للنصر كخطوة أولى في توجه فرق الدوري السعودي لاستقطاب لاعبين من طراز رفيع، حيث ربطت تقارير الهلال بالتفاوض مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى اقتراب كريم بنزيما قائد ريال مدريد، وزميل رونالدو السابق، من اللعب للاتحاد.
وقال رونالدو عن اللاعبين المحتمل قدومهم للدوري والسير على خطاه: "أرحب بالجميع حال قدومهم سواء كانوا لاعبين شبانا أو كبارا لأن ذلك سيحسن من الدوري".
وأتم: "العمر ليس مهما ولكن المهم هو الروح التنافسية للاعبين الصغار، تطور الدوري يعتمد على العديد من العوامل".
وتحدث اللاعب الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والمعروف عنه اهتمامه بلياقته البدنية، عن نجاحه في تغيير نظرة العديد من لاعبي كرة القدم لأسلوب حياتهم.
وقال: "لاحظ زملائي في الفريق طبيعتي وانضباطي وأخلاقياتي في العمل، الاستمرار في أعلى مستوى لكرة القدم ليس صدفة، يقولون إنها جينات موروثة وهي مهمة بالطبع لكن هناك عدة عوامل أخرى أيضا، هناك اختلاف فيما يمكن أن تقوم به لاستخدام قدراتك".
وتابع: "أعتقد أنني ساعدت الكثير من اللاعبين بشأن نظرتهم للياقة البدنية وأسلوب الحياة وإدراك كيفية لعب كرة القدم، عليك بالتركيز وأن تكون لاعبا محترفا وأن تقدم أفضل ما لديك".
ولم يواجه رونالدو تحديات كبرى في اللعب بالسعودية. وقال: "هناك بعض الأجزاء الصعبة ولكن الأمر مشابه لأوروبا، هناك كنا نتدرب صباحا أما هنا فيكون موعد المران بعد الظهيرة أو في المساء".
وأردف: "حين بدأ شهر رمضان كان المران يبدأ في العاشرة مساء وكان أمرا غريبا حقا، هذه التجربة والذكريات والمواقف كلها مختلفة، لكني أحب أن أعيش تلك اللحظات لأنك تتعلم منها ومن الثقافات المختلفة أيضا، الأمر صعب لكنني واجهت أمرا مشابها سابقا".
وأبدى هداف دوري أبطال أوروبا إعجابه بالجماهير السعودية وتفاعلها مع المباريات.
وقال: "الجمهور السعودي يحب كرة القدم جيدا وهو أيضا محب للحياة".