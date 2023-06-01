كريستيانو رونالدو يعلق على إمكانية انضمام ليونيل ميسي وكريم بنزيما للدوري السعودي

وواصل رونالدو الذي حقق ألقابا كبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا: "في رأيي إذا استمر (المسؤولون عن الدوري) في العمل على خطتهم في السنوات الخمس المقبلة، فأعتقد أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس مسابقات في العالم".

وخرج رونالدو (38 عاما) خالي الوفاض من موسمه الأول في السعودية بعدما حل النصر ثانيا في الدوري خلف الاتحاد الذي فاز باللقب للمرة الأولى منذ 2009، كما خسر كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال عن عدم تحقيق ألقاب: "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء، صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام لكن لا تسير الأمور دائما كما نرغب، في بعض الأحيان نحتاج للصبر والاستمرارية والمثابرة لتحقيق الأفضل وسوف نتحسن كثيرا".

وتابع: "في آخر خمسة أو ستة أشهر تحسن الفريق للغاية وتحسن الدوري أيضا وجميع الفرق، يتطلب الأمر أحيانا بعض الوقت لكن إذا آمنت بهدفك فإن كل شيء ممكن باعتقادي، أنا متفائل جدا وواثق من تغير الأمور والسير نحو الأفضل، لذا علينا أن نؤمن ونعمل على ذلك".