كريم بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد

ولكن كشفت صحيفة "ماركا" المقربة من إدارة ريال مدريد أكدت أن بنزيما اتخذ قراره بالبقاء في صفوف ريال مدريد لمدة موسم آخر.

ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن بنزيما سوف يبقى ويُفي بالسنة المتبقية من عقده التي أتفق عليها مع النادي".

وأشارت إلى أن البقاء موسم آخر هو ما كان يفكر فيه كل من اللاعب والنادي منذ فترة وبالإضافة إلى ذلك يربطهم عقد لا ينكسر.

وعن عرض اتحاد جدة قالت الصحيفة إن بنزيما ممتن كثيراً للعرض السعودي والاهتمام الكبير خلال الاشهر الاخيرة ولكن يريد الخروج من ريال مدريد من خلال الباب الكبير.

وقالت في تقريرها إن "بنزيما لايزال يشعر أنه قادر على تقديم موسم أخر كبير في ريال مدريد ويمكن أن يكون الأخير".

واختتمت: "بنزيما يعلم جيداً أن ريال مدريد يحتاجه وفي نفس الوقت يعلم أن العرض السعودي سيكون متواجد العام القادم".