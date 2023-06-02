كريم بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد
قرر الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني، البقاء داخل جدران الفريق الملكي، وعدم الرحيل إلى نادي اتحاد جدة السعودي.
وينتهي عقد بنزيما الحالي مع النادي الملكي بنهاية الموسم، في يونيو 2023، ولم يتم تجديد العقد رسميًا.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، من ارتداء قميص نادي الاتحاد السعودي خلال الموسم المقبل.
ولكن كشفت صحيفة "ماركا" المقربة من إدارة ريال مدريد أكدت أن بنزيما اتخذ قراره بالبقاء في صفوف ريال مدريد لمدة موسم آخر.
ونشرت الصحيفة الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن بنزيما سوف يبقى ويُفي بالسنة المتبقية من عقده التي أتفق عليها مع النادي".
وأشارت إلى أن البقاء موسم آخر هو ما كان يفكر فيه كل من اللاعب والنادي منذ فترة وبالإضافة إلى ذلك يربطهم عقد لا ينكسر.
وعن عرض اتحاد جدة قالت الصحيفة إن بنزيما ممتن كثيراً للعرض السعودي والاهتمام الكبير خلال الاشهر الاخيرة ولكن يريد الخروج من ريال مدريد من خلال الباب الكبير.
وقالت في تقريرها إن "بنزيما لايزال يشعر أنه قادر على تقديم موسم أخر كبير في ريال مدريد ويمكن أن يكون الأخير".
واختتمت: "بنزيما يعلم جيداً أن ريال مدريد يحتاجه وفي نفس الوقت يعلم أن العرض السعودي سيكون متواجد العام القادم".
ويخوض ريال مدريد آخر مباراة له في الموسم، يوم الأحد المقبل، ضد أتليتك بيلباو في ختام منافسات الدوري الإسباني.
ويلعب بنزيما برفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.
وخاض كريم بنزيما 647 مباراة مع ريال مدريد، سجل 353 هدفًا، وصنع 165 تمريرة حاسمة.