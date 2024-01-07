المنتخب السعودي قبل كأس آسيا.. انتصارات رسمية وتعثرات ودية
يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، في يناير الحالي وفبراير المقبل.
ويلعب المنتخب السعودي في كأس آسيا في المجموعة السادسة مع عمان وقيرغيزستان وتايلاند.
وتأهل المنتخب السعودي لكأس آسيا تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي هيرفي رينارد، بتصدره المرحلة الثانية للتصفيات برصيد 20 نقطة في مجموعة ضمت أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.
ويسعى المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا للمرة الرابعة في مشاركته الـ11 في المسابقة، وسبق أن فاز باللقب أعوام 1984 و1988 و1996.
وخاض المنتخب السعودي عدة مباريات ما بين رسمية وودية قبل بدء مشاركته في كأس آسيا بمواجهة عمان يوم 16 يناير.
وعلى المستوى الرسمي، تغلب المنتخب السعودي على باكستان 4/0 والأردن 2/0 في الدور الثاني من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
أما على المستوى الودي، تعادل المنتخب السعودي مع نيجيريا 2/2، وخسر من منتخب مالي 3/1.
وفاز المنتخب السعودي 1/0 على لبنان، وسيلعب مع فلسطين وهونغ كونغ هذا الشهر قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا.
وخاض المنتخب السعودي 6 مباريات حتى الآن مع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، فاز الأخضر مرتين وتعادل مرة وخسر 3 مرات.
ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة عمان يوم 16 يناير، ثم قيرغيزستان يوم 21 يناير، ثم تايلاند يوم 25 يناير.
ولعب المنتخب السعودي الكثير من المباريات أمام عمان وتايلاند، لكنه سيلعب للمرة الثالثة أمام قيرغيزستان.
هدف مانشيني
يأمل مانشيني، البالغ من العمر 59 عاما، قيادة المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا، بعد نحو 3 أعوام من الفوز بكأس أمم أوروبا (يورو 2020) مع إيطاليا.
وتولى مانشيني تدريب المنتخب السعودي في أغسطس الماضي، وسبق أن حقق مانشيني عدة ألقاب على مستوى الأندية، مع مانشستر سيتي وإنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا وغالطة سراي.
وفاز مانشيني بلقب الدوري المحلي في كل من إنجلترا وإيطاليا، إلى جانب عدة ألقاب في الكؤوس المحلية وكؤوس السوبر.
ومنذ فوز الأخضر باللقب الأخير في كأس آسيا عام 1996 تحت قيادة نيلو فينغادا، لم ينجح أي مدرب أجنبي في قيادة المنتخب السعودي للفوز باللقب من جديد.
وخسر المنتخب السعودي ثلاثة نهائيات في كأس آسيا، أعوام 1992 و2000 و2007.
ويسعى لاعبو المنتخب السعودي للظهور بشكل قوي في كأس آسيا قبل ثلاث سنوات من استضافة البطولة في 2027.
ظهور مخيب
وفي آخر ثلاث نسخ بكأس آسيا لم يظهر الأخضر بالأداء المنتظر، فقد ودع نسخة 2011 من الدور الأول مع المدرب المحلي ناصر الجوهر، وفي 2015 ودع المنتخب السعودي من الدور الأول مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وفي 2019 ودع الأخضر من دور الـ16 مع المدرب أنطونيو بيتزي.