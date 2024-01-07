المنتخب السعودي قبل كأس آسيا.. انتصارات رسمية وتعثرات ودية

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر، في يناير الحالي وفبراير المقبل.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس آسيا في المجموعة السادسة مع عمان وقيرغيزستان وتايلاند.

وتأهل المنتخب السعودي لكأس آسيا تحت قيادة مدربه السابق الفرنسي هيرفي رينارد، بتصدره المرحلة الثانية للتصفيات برصيد 20 نقطة في مجموعة ضمت أوزبكستان وفلسطين وسنغافورة واليمن.

ويسعى المنتخب السعودي للفوز بكأس آسيا للمرة الرابعة في مشاركته الـ11 في المسابقة، وسبق أن فاز باللقب أعوام 1984 و1988 و1996.

وخاض المنتخب السعودي عدة مباريات ما بين رسمية وودية قبل بدء مشاركته في كأس آسيا بمواجهة عمان يوم 16 يناير.