من هو طلال حاجي مفاجأة السعودية في كأس آسيا؟

من هو طلال حاجي؟

وخاض المهاجم حاجي (16 عاما) ثلاث مباريات في جميع المسابقات مع الفريق الأول للاتحاد بطل السعودية، كما يلعب لمنتخب بلاده دون 17 عاما.

وولد طلال حاجي في جدة في 16 سبتمبر 2007، ويجيد اللعب في قلب الهجوم، ويبلغ طوله 1.75 سم، وتقدر قيمته السوقية بـ200 ألف يورو، ويتابعه أكثر من 8 آلاف شخص على موقع "إنستغرام".

ولعب طلال حاجي 3 مباريات مع الاتحاد بواقع مباراة في الدوري السعودي ومباراتين كأس خادم الحرمين الشريفين، بواقع 51 دقيقة، لم يسجل فيها ولم يصنع.

ولعب حاجي 11 مباراة مع منتخب السعودية تحت 17 عاما سجل فيها 10 أهداف، في حين سجل هدفا في مباراة مع منتخب السعودية تحت 16 عاما.