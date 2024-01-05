من هو طلال حاجي مفاجأة السعودية في كأس آسيا؟
استدعى الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية الثلاثي محمد البريك والناشئ طلال حاجي وريان حامد؛ للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا 2023 في قطر.
ولم يظهر الثلاثي المنضم اليوم الجمعة لمعسكر السعودية الإعدادي في سيلين بقطر في القائمة المبدئية التي أعلنها مانشيني، قبل أن يقلصها إلى 26 لاعبا.
وقال المنتخب السعودي عبر منصة "X": "استدعى المدرب روبرتو مانشيني الثلاثي محمد البريك وطلال حاجي وريان حامد للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني".
من هو طلال حاجي؟
وخاض المهاجم حاجي (16 عاما) ثلاث مباريات في جميع المسابقات مع الفريق الأول للاتحاد بطل السعودية، كما يلعب لمنتخب بلاده دون 17 عاما.
وولد طلال حاجي في جدة في 16 سبتمبر 2007، ويجيد اللعب في قلب الهجوم، ويبلغ طوله 1.75 سم، وتقدر قيمته السوقية بـ200 ألف يورو، ويتابعه أكثر من 8 آلاف شخص على موقع "إنستغرام".
ولعب طلال حاجي 3 مباريات مع الاتحاد بواقع مباراة في الدوري السعودي ومباراتين كأس خادم الحرمين الشريفين، بواقع 51 دقيقة، لم يسجل فيها ولم يصنع.
ولعب حاجي 11 مباراة مع منتخب السعودية تحت 17 عاما سجل فيها 10 أهداف، في حين سجل هدفا في مباراة مع منتخب السعودية تحت 16 عاما.
وظهر المدافع حامد، البالغ من العمر 21 عاما، في ست مباريات مع الأهلي في الدوري السعودي.
وعاد البريك ظهير الهلال، البالغ عمره 31 عاما، لتشكيلة السعودية لأول مرة منذ المشاركة في كأس العالم 2022.
كما أعلن المنتخب السعودي غياب أيمن يحيى عن المشاركة في التدريب الجماعي، اليوم؛ بسبب إصابة في الكاحل الأيمن بعد مشاركته في الفوز 1-صفر على لبنان في مباراة لم تنقل تلفزيونيا.
ويخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أخريين أمام فلسطين في التاسع من الشهر الجاري قبل يوم واحد من مواجهة هونغ كونغ.
ويبدأ منتخب السعودية مشواره في النهائيات القارية بمواجهة عمان في 16 يناير قبل اللعب أمام قرغيزستان في 21 يناير ثم تايلاند في ختام مبارياتها بالمجموعة السادسة في 25 من الشهر الجاري.
ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق لقب البطولة للمرة الرابعة والأولى منذ 1996.