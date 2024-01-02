قائمة المنتخب السعودي لكأس آسيا 2023

حراس المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

المدافعون: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبدالحميد وفواز الصقور وأيمن يحيى وعبدالله الخيبري.

لاعبو الوسط: عبدالإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

المهاجمون: فهد المولد وعبدالرحمن غريب وفراس البريكان وعبدالله رديف وصالح الشهري.

ويلعب المنتخب السعودي في كأس آسيا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب تايلاند وقيرغيزستان وعمان.

ويستهل الأخضر مشواره في البطولة بمواجهة عمان يوم 16 يناير ثم قيرغيزستان يوم 21 يناير ثم تايلاند يوم 25 يناير.

ولعب المنتخب السعودي الكثير من المباريات أمام عمان وتايلاند لكنه سيلعب للمرة الثالثة أمام قيرغيزستان

وسبق أن فاز المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996 ويسعى للفوز باللقب للمرة الرابعة في مشاركته الـ11 في المسابقة.

وسيلعب المنتخب السعودي هذا الشهر مع لبنان وفلسطين وهونغ كونغ قبل أن يستهل مشواره في كأس آسيا.