بسبب حدث غامض.. وولفرهامبتون يمنع جوني أوتو من دخول ملعب التدريب

وقال أونيل: جوني لن يكون في الفريق، لقد كانت هناك حادثة في ساحة التدريب الأسبوع الماضي، ويتم التعامل معها من قبل النادي".

وأضاف: "سنخبر الجميع عندما يكون متاحا، في هذه اللحظة لن يكون متاحًا للمباريات القادمة، أفضّل عدم الخوض في الأمر علنًا، تحدث الأشياء كثيرًا في ملاعب التدريب وفي أندية كرة القدم".

وواصل مدرب وولفرهامبتون: 'إنه ليس معنا في الوقت الحالي، إنه لا يتدرب معنا، أنا منخرط في كل شيء، الإدارة تتعامل أيضًا مع الموقف".