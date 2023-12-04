بسبب حدث غامض.. وولفرهامبتون يمنع جوني أوتو من دخول ملعب التدريب
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن وولفرهامبتون قرر منع لاعبه جوني أوتو من دخول ملعب التدريب؛ بسبب "حادث غامض".
ولن يشارك الظهير الإسباني في المباريات المقبلة، وفقًا للمدير الفني غاري أونيل.
وتم استبعاد جوني أوتو من الفريق الذي خسر 1/2 أمام آرسنال، علما أنه شارك ثلاث مرات فقط هذا الموسم.
وقال أونيل: جوني لن يكون في الفريق، لقد كانت هناك حادثة في ساحة التدريب الأسبوع الماضي، ويتم التعامل معها من قبل النادي".
وأضاف: "سنخبر الجميع عندما يكون متاحا، في هذه اللحظة لن يكون متاحًا للمباريات القادمة، أفضّل عدم الخوض في الأمر علنًا، تحدث الأشياء كثيرًا في ملاعب التدريب وفي أندية كرة القدم".
وواصل مدرب وولفرهامبتون: 'إنه ليس معنا في الوقت الحالي، إنه لا يتدرب معنا، أنا منخرط في كل شيء، الإدارة تتعامل أيضًا مع الموقف".
وانضم أوتو، البالغ من العمر 29 عاما، إلى وولفرهامبتون في 2018 بنظام الإعارة، وقبل أن تتم الصفقة بشكل دائم في يناير 2019.
وكان من المتوقع أن يغادر النادي في الصيف، لكنه لم يتمكن من العثور على ناد جديد.
وجاءت مشاركة أوتو الوحيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، وظهر مرتين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وينتهي عقد أوتو مع وولفرهامبتون في صيف 2025.