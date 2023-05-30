حلم الجمع بين ميسي ورونالدو في الدوري السعودي على وشك أن يتحقق
كشفت صحيفة ماركا، تطورات عملية انتقال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي الهلال السعودي في ظل تأكد انتهاء مشواره مع ناديه الحالي.
وكشفت تقارير فرنسية عديدة أن ليونيل ميسي سوف ينهي مشواره مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي الذي حقق خلاله لقب الدوري المحلي.
وقالت صحيفة ماركا، أن حلم المملكة العربية السعودية بالجمع بين ميسي ورونالدو في بطولتها الكروية أصبح بالفعل على وشك أن يتحقق.
وحسب ماركا، فإن العرض الوحيد الذي يملكه ميسي بالفعل حاليًّا هو عرض نادي الهلال والذي يصل إلى 300 مليون يورو أو أكثر قليلًا، سنويًّا.
ووافقت حاشية ميسي بالفعل على عرض الهلال السعودي، حيث زار اللاعب منشآت نادي الهلال خلال تواجده في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع من أجل الترويج للسياحة.
وأكدت ماركا، أن الدوري السعودي سيجمع الموسم المقبل بين ميسي مع للهلال ورونالدو مع النصر كما سينضم إليهما مجموعة أخرى من اللاعبين العالميين، مثل: خوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وكريم بنزيما.
كانت تقارير إسبانية أشارت أمس الإثنين إلى أن بنزيما يميل حاليًّا إلى الخروج من نادي ريال مدريد وقبول عرض نادي الاتحاد السعودي الذي يقدر بـ200 مليون يورو مع مزايا أخرى متعلقة بحقوق الصورة والإعلانات.
وقال سيرجيو بوسكيتس الذي أعلن مغادرة نادي برشلونة أن مستقبله سيكون خارج أوروبا.
وخسر رونالدو لقب الدوري السعودي في أول مواسمه مع نادي النصر لصالح الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن التي شهدت إصابته أمام الاتفاق بالعضلة الخلفية.
ولم يمنع تواجد رونالدو في الدوري السعودي انضمامه إلى منتخب بلاده حيث تواجد برفقة البرتغال في التوقف الدولي الماضي كما تم اختياره مجددًا للتوقف الدولي المقبل