حلم الجمع بين ميسي ورونالدو في الدوري السعودي على وشك أن يتحقق

وقالت صحيفة ماركا، أن حلم المملكة العربية السعودية بالجمع بين ميسي ورونالدو في بطولتها الكروية أصبح بالفعل على وشك أن يتحقق.

وحسب ماركا، فإن العرض الوحيد الذي يملكه ميسي بالفعل حاليًّا هو عرض نادي الهلال والذي يصل إلى 300 مليون يورو أو أكثر قليلًا، سنويًّا.

ووافقت حاشية ميسي بالفعل على عرض الهلال السعودي، حيث زار اللاعب منشآت نادي الهلال خلال تواجده في المملكة العربية السعودية قبل أسابيع من أجل الترويج للسياحة.

وأكدت ماركا، أن الدوري السعودي سيجمع الموسم المقبل بين ميسي مع للهلال ورونالدو مع النصر كما سينضم إليهما مجموعة أخرى من اللاعبين العالميين، مثل: خوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وكريم بنزيما.

كانت تقارير إسبانية أشارت أمس الإثنين إلى أن بنزيما يميل حاليًّا إلى الخروج من نادي ريال مدريد وقبول عرض نادي الاتحاد السعودي الذي يقدر بـ200 مليون يورو مع مزايا أخرى متعلقة بحقوق الصورة والإعلانات.