كريستيانو رونالدو يشتبك مع حسين شيعان حارس الشباب (فيديو)
دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، في مشادة مع حسين شيعان، حارس الشباب، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بالدوري السعودي.
وأثناء مغادرة اللاعبين أرضية الميدان عقب الشوط الأول اشتبك رونالدو مع حارس الشباب، حيث أظهر مقطع فيديو أن "شيعان" كان يتحدث مع سامي النجعي، نجم النصر، وهو ما أغضب رونالدو وتدخل لإبعاده، حيث نشبت بينهما مشادة بالأيدي، وتدخل اللاعبون لعدم تطور الأحداث بين الجانبين.
وتواصل الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد انتصار الاتحاد متصدر الترتيب على الباطن 1-صفر وفوز النصر على ضيفه الشباب 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة الـ 28 من المسابقة، يوم الثلاثاء.
وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليمنح فريقه الفوز بهدف رائع من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 59 ليسجد بعدها على أرض الملعب.
ورفع رونالدو رصيده إلى 14 هدفا في الدوري السعودي، متراجعا بفارق ستة أهداف خلف حمد الله متصدر هدافي المسابقة وبأربعة أهداف خلف زميله تاليسكا وأوديون إيغالو مهاجم الهلال، وهو الثنائي الذي يتقاسم المركز الثاني.
وتتبقى جولتان على بطولة الدوري السعودي، لحسم البطل، حيث يتبقى للاتحاد مباراة أمام الفيحاء وأخرى مع الطائي، بينما فريق النصر يواجه الاتفاق والفتح.