كريستيانو رونالدو يشتبك مع حسين شيعان حارس الشباب (فيديو)

دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، في مشادة مع حسين شيعان، حارس الشباب، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، بالدوري السعودي.

وأثناء مغادرة اللاعبين أرضية الميدان عقب الشوط الأول اشتبك رونالدو مع حارس الشباب، حيث أظهر مقطع فيديو أن "شيعان" كان يتحدث مع سامي النجعي، نجم النصر، وهو ما أغضب رونالدو وتدخل لإبعاده، حيث نشبت بينهما مشادة بالأيدي، وتدخل اللاعبون لعدم تطور الأحداث بين الجانبين.