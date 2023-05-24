ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يلامس اللقب بالفوز على الباطن.. وريمونتادا درامية للنصر أمام الشباب

وفي الرياض، افتتح الأرجنتيني كريستيان جوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة باضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.

وبهذا يرفع جوانكا رصيده من الأهداف إلى 55 في الدوري السعودي وفقا للحساب الرسمي للدوري على تويتر.

وقلص أندرسون تاليسكا الفارق للنصر بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منح فريقه الفوز بهدف رائع بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59.