ترتيب الدوري السعودي: الاتحاد يلامس اللقب بالفوز على الباطن.. وريمونتادا درامية للنصر أمام الشباب
تواصل الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد انتصار الاتحاد متصدر الترتيب على الباطن 1-صفر وفوز النصر على ضيفه الشباب 3-2 في مباراة مثيرة ضمن الجولة 28 من المسابقة.
وعلى إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، سجل رومارينيو هدف التقدم للاتحاد التسجيل في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضية متقنة.
وقبل جولتين على نهاية الموسم، يواصل الاتحاد تصدره لجدول الترتيب برصيد 66 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على النصر صاحب المركز الثاني.
وفي الرياض، افتتح الأرجنتيني كريستيان جوانكا التسجيل للشباب في الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن يعزز اللاعب ذاته النتيجة باضافة الهدف الثاني بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق.
وبهذا يرفع جوانكا رصيده من الأهداف إلى 55 في الدوري السعودي وفقا للحساب الرسمي للدوري على تويتر.
وقلص أندرسون تاليسكا الفارق للنصر بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
واستطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منح فريقه الفوز بهدف رائع بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 59.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي:
ورفع النصر رصيده إلى 63 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.